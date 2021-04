Det blir ikke forbudspolitikk bare fordi MDG er for det

Et vedtak blir ikke et «forbud» eller «påbud» bare fordi det er MDG-politikere som fronter det. BT bør ikke føre an med slike forenklinger på lederplass.

Poenget med vedtaket er å sende en tydelig bestilling, skriver Katrine Nødtvedt (MDG). Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Katrine Nødtvedt Byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På torsdag skal byrådet vedta at vi ikke kommer til å benytte vår fullmakt til å navnsette gater, plasser og kommunale bygg til å kalle opp flere ting etter menn, inntil kjønnsbalansen i navnsettingen er betydelig bedret. Dette er ikke et forbud, det er et løfte og en forpliktelse som byrådet legger på oss selv.

Ved å kalle dette for et forbud, som vanligvis betyr at en handling blir gjort ulovlig, og at den forbindes med straff, bidrar BT og andre til å tømme forbudsbegrepet fullstendig for mening. Hvem er det man tror byrådet skal straffe her? Innbyggere, utbyggere og opposisjonspolitikere står fortsatt helt fritt til å fremme forslag om å navnsette enda flere steder etter menn.

Byrådet sier bare at vi vil prioritere de få anledningene vi får til å navngi ting, til å rette opp i den ekstreme kjønnsubalansen.

Les også Lederen hun kommenterer: Forbud er ingen farbar vei

Samtidig har jeg, på vegne av byrådet, vært åpen om at enkelte særskilte unntak vil kunne bli vurdert. Men da skal de være nettopp det: unntak. Poenget med vedtaket er å sende en tydelig bestilling: Er kommunen beslutningsmyndighet og det er aktuelt å kalle opp etter en historisk person, så prioriter fra den lange listen av fantastiske kvinner som i hundrevis av år har blitt gjemt og glemt.

Enkelte hevder at vi kunne oppnådd det samme resultatet uten å være så grusomt konsekvente og tydelige. Siden samfunnet er mer likestilt nå enn før, burde jo dette «gå seg til». Men når vi ser at navnesakene de siste 30 årene fortsatt har en skjevfordeling til fordel for menn, så lurer jeg på når man egentlig mener denne magiske likestillingseffekten skulle inntreffe.

Gang på gang ser vi at våre politiske motstandere, og til dels mediene, når de ikke har så mange argumenter mot selve politikken vi ønsker å føre, starter en debatt om debatten, om at forslagene er så radikale at de skaper splid eller polarisering. Løsningen på dette er ikke at vi må bli mer utydelige og vage på hva vi egentlig vil og ikke vil.

Løsningen er at alle som deltar i debatten må forklare hva de faktisk er uenige i med et gitt forslag, i stedet for å kalle all politikk de ikke liker for forbud og tvang.