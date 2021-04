At vi var to på barsel, kan ha berga livet til dottera vår

Eg vil vere til stades for familien min også på neste fødsel.

Eirik Sørensen med den nyfødde dottera. Foto: Privat

Eirik Sørensen Far, Bergen

Då helseministeren i VG 17. februar bad sjukehusa legge til rette for hurtigtesting, fekk eg nytt håp om at Kvinneklinikken ville endre sine strenge, lokale besøksreglar. Utsegnene frå seksjonsjordmor Boge (BT 29. mars), syner at dei ikkje har planar om å endre kurs.

Eg har full forståing for klinikken si frykt for å bli råka av smitteutbrot, og stolar på at vurderingane deira er gjort i beste hensikt. Tiltak medfører likevel konsekvensar. Om eit tiltak er veldig inngripande på det eine eller andre viset, har dei som innførte det eit desto større ansvar for å grunngi nytten. Dei må òg vurdere nytten opp mot dei negative konsekvensane det medfører.

Eg er ingen smittevernekspert. Mitt bidrag i debatten er refleksjonar knytt til då min sambuar fødde vår dotter for tre år sidan.

Me kom inn og vart tekne godt imot på tidleg natt. Fødselen var unnagjort i god tid før lunsj, og var ifølgje mor ei relativt udramatisk affære. Ho om det, då det frå mitt perspektiv såg både vondt, skummelt og farleg ut. Heldig for oss menn at det er kvinna som ber byrda på dette området. Sidan fødselen allereie var i gang då me kom inn, ville ikkje dagens reglar gjort sjølve fødeopplevinga me hadde noko annleis.

Dagens reglar ville likevel ført til at eg måtte reist heim ei stund etter lunsj. Eg kunne ikkje ha avlasta sambuaren min. Eg kunne ikkje lata ho fått slappe av ei lita stund, med visse om at dei to auga som var festa på babyen hennar knapt turte å blunke.

Eg hadde ikkje fått høve til å gjere ting lettare for ho, utanom i den tilmålte timen ein gong mellom klokka 16 og 19. Eg hadde ikkje fått vore til stades ved første bleieskift. Ei heller når den nagande kjensla om at noko ikkje var heilt som det skulle vere, tok til å veksa – mellom gratulasjonane og krav om nye bilete frå stolte besteforeldre.

Vår vesle baby var framleis lite interessert i mat etter to døgn. Ho verka trøyttare enn dei andre nyfødde på avdelinga. Var ho kanskje også litt bleik? Trass i ei fersk vurdering frå barnelege om at ho var frisk, ynskte me å lufte denne uroa for jordmor. Ho tok seg god tid og lytta, medan me etter beste evne forsøkte å sette ord på kjenslene våre.

Etter litt telefonering, vart det bestemt at me skulle innom nyføddintensiven for ei vurdering av ernæringsstatus før heimreisa. Frå no av tok hendingane kvarandre. Brått opplevde me at situasjonen endra seg. Ting hasta og tilstanden var alvorleg for jenta vår. Det vart operasjon både denne dagen og eit par dagar etter.

Den vesle jenta fekk hjelp etter at foreldra slo alarm. Holet som ho hadde i tarmen, ville ha vore livstrugande om det ikkje vart oppdaga i tide. Foto: Privat

Frå slutten av april til godt ut i juni månad var me på nyføddintensiven. Ho har hatt over eit dusin operasjonar, og 1/3 av tida før ho tok til i barnehagen var ho på Haukeland universitetssjukehus. Me kom heldigvis til nyføddintensiven tidsnok. Takka vere ei årvaken jordmor, dyktige kirurgar, sjukepleiarar, legar og alle andre yrkesgrupper som var involvert, enda historia vår bra.

No skal eg på ingen måte påstå at historia hadde enda annleis utan at eg var til stades. Likevel veit eg at det var bra at me var to som såg. Eg trur også at mødrer vil ha meir overskot og betre føresetnader til å sjå babyen sin om dei får avlasting. Uansett kor godt dei tilsette klarte å kamuflere det, opplevde me at dei hadde travle dagar.

Eg trur dette for somme kan gjere terskelen for å be om hjelp eller bistand høgare. Mor er den viktigaste personen i ein nyfødd sitt liv. Mor gir babyen det den treng, og partnar prøver etter beste evne å legge til rette og avlaste der han eller ho kan. Eg trur dette i noko grad kan avlaste også jordmødrer, slik at dei vil få meir tid til å fange opp dei mødrene og dei barna som treng noko ekstra.

I mai skal min sambuar og eg ha eit barn til. Slik situasjonen er no, får eg vere med under aktiv fødsel, tre timar etter fødsel og ein time om ettermiddagen under barselopphaldet.

Som nemnt er eg ingen ekspert på smittevern. Heldigvis er det nokon som er det. I over eit år har både Jørgen Hattemaker og Kong Salomo etter beste evne forsøkt å følgje føringane til ekspertisen.

For å halde smitten nede har ikkje russen fått rulle, og besteforeldre har hatt mindre besøk. Studentar har fått bot om dei har samla for mange i lystig lag, medan andre har blitt stilt i gapestokken etter sushi på hytta. Dei fleste har vore lojale mot tiltaka, fordi dei stort sett har vore fagleg grunngitt, naudsynte for å halde smitten nede og difor vore verdt anstrengelsane.

Når FHI ikkje finn smittevernfaglege grunnar til å innføre slike strenge tiltak, er mi bøn til dei ansvarlege ved Kvinneklinikken at dei revurderer. Når gevinsten av tiltaka ikkje forsvarar belastningane dei medfører, meiner eg at dette er på sin plass!

Med Helse Bergen sitt lokale for testing av tilsette vis-á-vis, treng ikkje hurtigtesting av partnar auke arbeidsbelastning for klinikken. Så får ein heller ha strenge restriksjonar for bruk av fellesmiljø. Vi som er partnar vil finne oss i mykje vi, berre vi får vere til stades for familien vår.