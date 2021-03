Bergen Engines-saken ble grundig vurdert

BTs omtale av regjeringens håndtering av Bergen Engines-saken etterlater et inntrykk av at saken ble håndtert for sent og for lettvint, og at regjeringen ikke prioriterer saker av nasjonal sikkerhet. Det er feil.

«Å benytte et så inngripende virkemiddel som å stanse en salgsprosess mellom to internasjonale private aktører er en betydelig og alvorlig handling» skriver statsrådene Monica Mæland og Frank Bakke-Jensen i innlegget. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Monica Mæland Justis- og beredskapsminister (H)

Frank Bakke-Jensen Forsvarsminister (H)

Aller først: Den en riktige avgjørelsen ble tatt. Salget ble stoppet. Det var nødvendig for å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ikke blir truet.

Teknologien Bergen Engines besitter og motorene de produserer ville hatt stor militærstrategisk betydning for Russland, og det ville ha styrket Russlands militære kapabiliteter på en måte som klart vil være i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.

Regjeringens konklusjon kom imidlertid ikke etter en kuvending i siste liten, slik Bergens Tidende fremstiller det, men etter et grundig og omfattende arbeid over tid.

Regjeringen ble varslet om salget 15. desember i fjor. To av våre EOS-tjenester ble også gjort kjent med informasjonen. I midten av januar ble saken drøftet i de mest berørte departementer. Det ble da igangsatt en nærmere vurdering av saken ut fra nasjonale sikkerhetsinteresser. Dette arbeidet fortsatte uavbrutt frem til vi i mars stanset salget.

8. mars fikk Rolls-Royce vite at regjeringen ønsket å stanse salget av Bergen Engines. Da var det nesten tre måneder siden regjeringen ble varslet om salget fra eierne. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Forsvarsdepartementets innledende vurderinger av sakskomplekset var knyttet til konkrete leveranser til forsvarssektoren. I denne første fasen var vurderingen at det ikke var grunnlag for inngripen i salget ved bruk av sikkerhetsloven. Sikkerheten for Forsvarets fartøy ble vurdert å kunne ivaretas ved andre tilstrekkelige risikoreduserende tiltak.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har opplyst at også deres vurdering den første fasen var at det ikke forelå tilstrekkelig grunnlag til å anbefale at det ble grepet inn i prosessen ved bruk av sikkerhetsloven.

I forkant av offentliggjøringen av det planlagte salget ble det meddelt til Rolls-Royce at Norge ikke ville foreta seg noe. Vi ser at selskapet med dette kan ha oppfattet saken som avklart.

Saken har imidlertid mange sider, både juridiske og faktiske, og det tar tid å fremskaffe et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. EOS-tjenestene har vurdert de relevante sidene av saken i hele denne perioden, og vi har fått fortløpende vurderinger etter hvert som stadig ny informasjon ble innhentet og analysert.

Sikkerhetsloven har vært sentral i hele denne perioden og har vært vurdert langs tre spor. For det første om selskapet er omfattet av lovens eierskapsbestemmelser, for det andre om leveransene til Forsvaret og sivile kunder totalt sett er grunnlag for inngripen ved bruk av sikkerhetsloven og for det tredje om salget vil føre til overføring av teknologi til Russland på en måte som er i strid med våre sikkerhetsinteresser.

Det har i realiteten aldri vært noen stans i arbeidet med å vurdere konsekvensene av det mulige salget. Tvert imot, vi jobbet videre med de ulike aspektene ved saken med sikte på å skaffe et forsvarlig beslutningsgrunnlag for en endelig avgjørelse i saken.

8. mars forelå det tilstrekkelig informasjon og vurderinger til at vi, gjennom Nasjonal sikkerhetsmyndighet, valgte å varsle Rolls-Royce om at norske myndigheter hadde til vurdering om transaksjonen skulle stanses i medhold av sikkerhetsloven.

Det er ikke siste gang vi vil stå i slike krevende saker, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Fredrik Hagen / Berit Roald, NTB

Behandlingen av denne saken har tatt tid. Å benytte et så inngripende virkemiddel som å stanse en salgsprosess mellom to internasjonale private aktører er en betydelig og alvorlig handling. Det får også stor betydning for mange ansatte. Da måtte vi ha et tilstrekkelig grunnlag for å konkludere.

La det ikke være tvil om at både den generelle problemstillingen knyttet til at enkelte stater bruker økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet, og de sikkerhetsmessige konsekvensene i den konkrete saken om salg av Bergen Engines, er noe regjeringen er svært opptatt av og tar på største alvor. I redegjørelsen for Stortinget ble det pekt på en rekke tiltak som regjeringen har arbeidet med over tid, som nettopp bidrar til å styrke vår håndtering av slike saker, hvor økonomiske virkemidler brukes til sikkerhetstruende virksomhet. Dette omfatter forbedringer i regelverket, internasjonalt samarbeid, styrket forskningsgrunnlag og tiltak for å bedre oversikten over utenlandsk eierskap i Norge.

Det er ikke siste gang vi vil stå i slike krevende saker.

Dette har vi sagt i vår redegjørelse for Stortinget og vi sier det igjen: Vi må ta lærdom av den enkelte sak.

Men det betyr ikke at regjeringen ikke har tatt en grundig og ansvarsfull vurdering i denne saken.