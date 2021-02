Norge tåler at Petter Stordalen går konkurs

Vi kan gå på kjempesmell ved ikke å bruke muligheten til å hjelpe de mindre bedriftene i større grad.

I januar slo Petter Stordalen for første gang et av sine mange hoteller konkurs. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Helena Haldorsen Stortingskandidat for Ap i Vestland og styremedlem i Bergenhus Arbeiderparti

Norge tåler at Petter Stordalen går konkurs, noen andre kjøper hotellene og at det startes nye på sikt. Men det Norge ikke tåler nå, er tapet av kompetanse. Det er det arbeidsplasser og næringslivet handler om. Selvsagt vil man unngå at flest mulig blir sagt opp eller er permittert over lengre tid, men de store krisepakkene viser seg nå å ramme skjevt.

Helena Haldorsen reagerer på at krisepakkene rammer skjevt. Foto: Bård Bøe (arkiv)

I løpet av det siste året har næringslivet mottatt enorme kompensasjoner for tapte inntekter. Dette er det rett og viktig at staten gjør. Likevel kan man ende opp med å gå på en kjempesmell ved å ikke bruke muligheten til å hjelpe de mindre bedriftene i en større grad, heller enn å fortsette å øke fortrinnet til de store.

Vi får stadig høre at det handler om arbeidsplasser – at næringslivet også må overleve pandemien. Mange av dem som jobber for Petter Stordalen eller i Scandic, er permitterte og må nok på kort sikt lete etter ny jobb.

Det nyeste som også kommer til overflaten, er at bedrifter som har grønne tall og går med overskudd uavhengig av statens kompensasjon, velger å beholde pengene. Istedenfor å gi dem tilbake, slik at staten bedre kan redistribuere dem til mindre bedrifter som er på randen til konkurs.

Innovasjonsutvikling i bedrifter er helt avgjørende for Norge. Skal vi utvikle et bærekraftig næringsliv, må vi se til å redde dem som sitter med kunnskapen til å gjøre det.

Hvis ikke er disse økonomiske pakkene helt uten mening.