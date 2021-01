Derfor sluttet jeg å drikke

Alkoholen ble ofte en krykke for å håndtere vanskelige følelser og ensomhet.

«Jeg vil ikke dømme noen, men det burde være like naturlig å si ’nei takk’ som det er å takke ja til et glass søt væske», skriver Linda Hagewick. Foto: Privat

Linda Hagewick Prosjektleder, DNT – Edru Livstil

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som så mange av oss, vokste jeg opp i en kultur som verdsetter alkohol og den beroligende effekten den gir. Jeg satte aldri spørsmålstegn ved dens tilstedeværelse i livet mitt eller dens innvirkning på samfunnet. Jeg satte selv pris på alkoholens kvaliteter, i perioder mer enn jeg kanskje burde ha gjort, selv om jeg aldri var rusavhengig.

Forskere har uttalt at noen mennesker genetisk og psykologisk er mer utsatt for avhengighet av rusmidler, og at det er grunnen til at noen bukker under for alkoholens krefter lettere enn andre. Men de fleste av oss bruker den for å feire, for å flykte fra hverdagen og rett og slett for å få en pause.

Den siste uken har vi virkelig fått se hvor dypt alkoholen er innebygget i vår kultur, skriver Linda Hagewick. Lange køer oppsto da det ble klart at polene i Oslo skulle stenges. Foto: Jan Tomas Espedal

For nesten ti år siden bestemte jeg meg for at jeg ikke ville at alkohol skulle påvirke mine valg og opplevelser. Jeg sluttet å drikke, og lørdagskvelden mistet statusen som ukens høydepunkt.

Hvorfor jeg sluttet? Fordi øynene mine åpnet seg for alle de negative sidene ved stoffet; hva det kan koste for enkeltmennesker, for familier og samfunnet, i stedet for de positive sidene som jeg hadde vært opptatt av tidligere. Fordi alkoholen ofte ble en krykke å stå på for å håndtere vanskelige følelser eller ensomhet, og fordi jeg egentlig ikke likte personen jeg ble når jeg drakk.

Det ble plutselig mer fristende å alltid møte verden edru, i alle sammenhenger.

Les også Ni av ti bergensere er aldri bekymret over egen drikking

Jeg sier ikke at det er feil å ta et glass vin en fredag ​​kveld. Jeg er heller ikke her for å dømme, ettersom jeg er den siste som skal gjøre det. Kanskje jeg bare vil øke bevisstheten om hvor dypt alkoholen er innebygget i vår identitet og kultur. Det har vi virkelig fått se i Norge den siste uken.

Men det er fortsatt mulig å ta andre valg. Jeg må innrømme at jeg var overrasket over alle spørsmålene jeg fikk fra folk om valget mitt. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har svart på spørsmål om jeg er gravid, om jeg kjører, om jeg er allergisk, eller om jeg er fanatiker, og stirret tilbake inn i spørrende øyne som tyst formidlet at jeg er annerledes.

Ofte måtte jeg forsvare «min rett» til ikke å drikke alkohol. Jeg mener det burde være like naturlig å si «nei takk», som det er å takke ja til et glass søt væske.

«Er du gravid? Kjører du? Er du fanatiker? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har svart på slike spørsmål», skriver innsenderen. Foto: Frank May / picture alliance

Det er viktig å være trygg på valgene sine, men det kan ta litt tid. For en som nettopp har valgt noe så «usexy» som en edru livsstil i vår kultur, er det ikke alltid lett. Fordommer forekommer, men det går å imøtekomme dem på en god måte. Formidle at jeg trives med overskuddet det gir å være edru, følelsen av alltid å være helt klar i tankene mine, at barna mine aldri trenger å lure på om jeg kan hente dem med bilen, at jeg aldri har vært så frisk, eller at jeg rett og slett trives bedre med meg selv.

Jeg er fortsatt Linda, sosial og trivelig, men edru. Og fylleangsten, den har jeg ikke savnet.

Kanskje jeg også vil forsvare de rundt 90.000 barna som vokser opp i Norge med foreldre som har rusproblemer. Belyse hvor usikre barn faktisk blir rundt voksne som drikker. Disse barna er også mye mer utsatt for selv å få et liv i avhengighet – og det knuser hjertet mitt.

Les også Vinskolen: Hvit januar

Kanskje jeg vil gi håp til dem som sliter, om så bare litt, og som ønsker en forandring, men synes det er vanskelig å få til. Gjennom arbeidet mitt i organisasjonen DNT – Edru Livsstil, møter jeg mange forskjellige mennesker med rusrelatert bakgrunn eller dårlige erfaringer knyttet til narkotika og alkohol.

De sier ofte at problemet med disse stoffene er større enn vi gjerne tror i vårt samfunn. Og de forteller om hvor vanskelig det er å forlate rusen samt «å bli hel igjen» for dem som har opplevd de negative konsekvensene på kroppen, både selvpåført og påført av andre.

Til deg vil jeg si: Hvis der virkelig er en vilje, er det en vei ut, selv om det medfører en potensielt råtøff utfordring. Og mange står klare til å gi en hjelpende hånd på veien. Jeg heier på deg!

Kanskje jeg ønsker å si at livet mitt har vært rikere uten, at jeg har funnet de avslappende og beroligende øyeblikkene i andre ting enn i alkohol, og at det skal få være naturlig å ta rusfrie valg – i alle sammenhenger. Opplevd identitet kan forandre seg, og tidligere valg i livet trenger ikke definere hvem du er.

Og til slutt: Kort tid etter at jeg tok valget om å slutte drikke alkohol, traff jeg mitt livs kjærlighet. Han var tidligere rusmisbruker og hadde lenge gruet seg til å fortelle sin fremtidige kjæreste at han ønsket hun ikke drakk. Hvordan forlanger man noe slikt av noen man elsker? Tenk, her hadde han gått alle de årene og kvidd seg helt unødvendig!

Det finnes lykke også uten og etter alkoholen.