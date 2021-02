Byrådet ønsker en god miks av offentlige og private barnehager

Det offentlige betaler alle utgifter til barnehager enten de er private eller offentlige. Det burde Høyre-politiker Nævdal-Bolstad vite.

Damsgårdssundet barnehage skal først og fremst brukes som avlastningsbarnehage for barnehager som skal pusses opp, skriver byråd Endre Tvinnereim (bildet) om barnehagen kommunen har kjøpt. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Endre Tvinnereim Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

Det er ingen grunn til å sette chablisen i halsen av litt flere kommunale barnehager.

For byrådet handler oppkjøp av private barnehager om bedre styring.

Barna er byens fremtid, og gode oppvekstvilkår er et selvsagt mål. Vi vil ha flere barnehager i folks nærmiljø, og vi ønsker å ha en enda bedre styring over opptak i barnehagene. Flere kommunale barnehager muliggjør dette.

Det burde være kjent for bystyrerepresentanten Eivind Nævdal-Bolstad (BT 11. februar) at det offentlige betaler alle utgifter til barnehager enten de er private eller offentlige. Det gjelder også i Bergen.

Private barnehager får to typer tilskudd. De får kapitaltilskudd, og de får driftstilskudd. Det er altså slik at skattepengene våre dekker utgiftene i hele barnehagesektoren. De kommunale barnehagene, de kommersielle barnehagene og de ideelle barnehagene.

At noen aktører også velger å ta ut store overskudd skal vi la ligge her, men det er grunn til å minne om at dette altså er offentlige midler.

Dette vet egentlig Høyre, men her er det Høyre som har ideologiske skylapper på. Det er greit.

Damsgårdssundet barnehage skal først og fremst brukes som avlastningsbarnehage for barnehager som skal pusses opp. Gode barnehagebygg er selvsagt svært viktig. Det betyr også at Bergen kommune vil bruke ressurser på å gjøre bygget og uteområdet i Damsgårdssundet klart.

Vi bidrar mer enn gjerne med folkeopplysning om hvordan barnehagesektoren finansieres i Bergen, Høyre er hjertelig velkommen til å delta.