En hyllest til Team Erna

Jeg er takknemlig for at Norge hadde Erna Solberg og co da katastrofen inntraff.

At det kjennes vanskelig nå, er en normal reaksjon på en unormal situasjon, skriver helsesykepleier Janniche Kvant Rogde. Foto: Privat

Janniche Kvant Rogde Helsesykepleier

Verden 2020. Hvis vi mennesker hadde hatt bedre syn, ville vi kanskje sett Den svarte viruståken manifestere seg på ethvert tog, fly, båt og buss – til nye byer og kontinenter.

Statsledere i land etter land, som ble konfrontert med en utfordring de til nå hadde liten erfaring med. Noen ledere bagatelliserte, andre nektet sine landsmenn lønn hvis de la ned arbeidet, mens de selv valgte å forskanse seg i store palass.

En tragedie rammet verden. Den svarte tåken gikk sin seiersgang, infiltrerte verden, voksne og barn, fattige og rike.

Norge anno 2021. Den svarte tåken har herjet i ett år, 607 døde. 607 tragiske tap for de berørte familier, men likevel så få dødsfall i forhold til folketall. Jeg er så takknemlig for at Norge hadde Erna Solberg og hennes hjelpere da katastrofen inntraff.

Helt vanlige folk, ingen oppdiktet Superwoman, skulle ta ansvar for å geleide en hel nasjon gjennom noe som aldri har skjedd tidligere i vår tid. De støttet seg til den fagkompetansen som fantes og viste en handlekraft ingen har sett maken til.

Erna Solberg, her fotografert i forbindelse med 60-årsdagen sin denne uken, får gode skussmål av innsenderen. Foto: Berit Roald, NTB

Til tross for kritiske røster, konspirasjonsteorier og bagatellisering, har Team Erna stått i stormen. I etterpåklokskapens lys vil vi alltid kunne se at noe kunne vært gjort annerledes og vi kan forhåpentligvis lære av erfaringene.

Mediene har ofte rettet søkelyset mot negative konsekvenser av nedstengingen av samfunnet. Psykiske lidelser fremstilles som allemannseie, faren for selvmord beskrives som mangedoblet, bedrifter står i fare for å gå konkurs, studenter lider, arbeidsledigheten stiger, for å nevne noe.

Jeg arbeider selv med ungdom og ble derfor oppløftet da jeg leste kronikken «Ungdommen lar seg ikke knekke» til psykolog Peder Kjøs (NRK, 6. februar). Mye av det han skriver, kjenner jeg igjen fra min egen arbeidsdag.

Det er ikke tvil om at mange unge (og voksne) har det vondt og vanskelig, en normal reaksjon på en meget unormal situasjon. Å ha det vondt er i utgangspunktet ikke farlig. Vi som har levd en stund, vet at det er en del av livet.

Jeg prøver ikke å bagatellisere andres smerte, men å nyansere bildet noe for å gi håp. Noen flere enn normalt utvikler sykdom, dette er varslet fra spesialisthelsetjenesten. Det er kjempeviktig at denne gruppen blir ivaretatt.

«Hypokonderlegen» professor Ingvard Wilhelmsen beskriver hvordan vi bruker tid og krefter på å bekymre oss unødig.

Kanskje selvmordstallene ikke vil stige, så vidt jeg har fått med meg har de ikke gjort det til nå. Kanskje vil ikke så mange bedrifter gå konkurs – slik jeg forstår det, har regjeringen mange gode målrettede tiltak. Kanskje vil de fleste permitterte bli sysselsatt igjen.

Kanskje de fleste av oss kommer gjennom dette med en dyrekjøpt, men like fullt, en sterk mestringserfaring rikere.

Team Erna har som mål å kunne tilby oss alle vaksiner, koste hva det koste vil. Vaksinedebatten koker. Jeg har et inntrykk av at majoriteten vil takke ja. Som med all vaksinering er det noen grupper som ikke kan benytte seg av tilbudet. Mennesker med ulik sykdom og denne gang også barn og unge under 18 år.

Fordi vi andre velger å vaksinere oss, gir dette en viss beskyttelse til de som ikke kan. Til dere selvvalgte gratispassasjerer våger jeg meg å komme med en velment oppfordring: Hvem spør du om hjelp hvis du får en vannlekkasje hjemme? Jo, da ringer du en rørlegger. Hva om du skal føde? Jo, da søker du hjelp hos en jordmor.

Hvorfor ikke søke råd og kunnskap hos dem som har fagkunnskap på vaksiner?

Nå vil jeg ha fokus på lyset i tunnelen. Vaksineringen er i gang, de eldste kan få klemme igjen. De små gleder er viktige, å fortsatt se og støtte hverandre er viktig. Våren er på vei, jeg gleder meg til lysere og varmere dager.

Den svarte tåken prøver fremdeles å klamre seg fast, men får færre og færre verter å snylte på. Kanskje kan vi se frem til en nærmest normal sommer. Takk Erna.