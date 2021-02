Venstre-topp rocker løs mot Listhaug og Vedum

Terje Breivik (V) bruker gitaren som våpen i kampen mot politiske motstandere.

Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Videoen som Breivik har sendt til BT, kan du se over, og hele teksten kan du lese her:

«Alt er mulig»

(Tekst og melodi: Terje Breivik)

1. Hva har vi i vente om vinden snur,

Sylvi og Trygve i felles mundur?

Glemt er satsing på klima og natur.

Være seg selv nok, står for tur.

Grensen skal stenges, dette er vårt hjem

Er det målet for dem?

2. Støttet av Ap strammes det til.

Viktigst av alt; det politiske spill.

Ut av EØS, er det det de vil?

Ørnen har landet, fått en vingebasill.

«Norge er skakkjørt, drivstoff for dyrt,

ja, helt elendig styrt».

Refr:

Skal disse ta over landet vårt?

Klager og syter, alt er vondt og sårt.

Ingenting funker, bare grått og trist,

høres ut som Norge er aller sist

3. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får,

glede og håp hvis blågrønt består.

Grønn industri får stadig bedre kår.

Utslippene går ned, en klimavår.

Slik har vi hatt det og slik kan det bli,

Venstre – optimismens tid.

Refr:

Alt er mulig for vårt fellesskap.

Det handler ikke om vinn eller tap,

men bedre liv for alle som en.

Stå opp for hverandre, igjen og igjen.

4. Svaret er sjelden svart eller hvitt.

Varme samfunn bygges skritt for skritt.

Målet er at alle, nært og vidt,

har mulighet til å leve fritt.

Slik har vi hatt det og slik kan det bli,

Venstre – optimismens tid.

Refr:

Alt er mulig for vårt fellesskap.

Det handler ikke om vinn eller tap,

men bedre liv for alle som en.

Stå opp for hverandre, igjen og igjen.

Terje Breivik har lenge spilt gitar, her under Venstres landsmøte i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB

Terje Breivik band er:

Terje Breivik (alle gitarer).

Ulf Bendiksen (trommer)

Morten Strøm (bass)

Stine Bendiksen (vokal)

Studio: Amper Tone, Oslo

Lydtekniker: Kim Lillestøl

Videoen inneholder et nyhetsbilde fra NTB.

Publisert Publisert: 12. februar 2021 11:13