Bygg ut kraftnettet!

Me kan ikkje setja oss i ein situasjon der naudsynt utvikling vert hindra på grunn av mangel på berekraftige energiløysingar.

Publisert Publisert Nå nettopp

Anne Gine Hestetun er redd for at framtidsretta prosjekt ikkje let seg realisera på grunn av manglande forsyningskapasitet. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

Anne Gine Hestetun Gruppeleiar for Ap, Vestland fylke

Omstillinga i næringslivet set ulike krav til oss. Utviklinga skjer fortare og fortare. Dette set krav til nye måtar å jobba på og at krav til at vedtak skjer raskare. Utviklinga av Vestlandet er avhengig av realisering av forretningsidear me skal leva av i framtida. Klimautfordringane likeeins.

Me utviklar løysingar for det fullelektriske samfunnet. Løysingar som er tufta på fornybar energi. Nye prosjekt krev meir tilgang på elektrisk straum. Endring i busetjing krev det same.

I Bergensområdet har me no ei sterk auke i etterspørselen etter kraft. Eg er redd for at fornuftig utvikling og framtidsretta prosjekt ikkje let seg realisera på grunn av manglande forsyningskapasitet. Dette vil også vera eit hinder i utviklinga av berekraftige klimaløysingar. Det blir vanskeleg å nå ambisiøse målsettingar.

Kravet til utbyggingstempoet i elektrifiseringa av samfunnet går svært raskt, mykje raskare enn for berre få år sidan. Difor må aktørane samarbeida om tenlege løysingar. Statnett sine prioriteringar er heilt avgjerande. Me treng fortgang i nettutviklinga her i vest.

Me kan ikkje setja oss i ein situasjon der naudsynt utvikling vert hindra på grunn av mangel på berekraftige energiløysingar. Vestland krev føreseielege rammer. Det krev næringslivet. Det trengs for å få utvikling og styrking av arbeidsplassar.

Eg utfordrar regjeringa og regjeringspartia til å gjera noko med dette. Lat det bli meir enn fine festtalar. Me krev handling no. Viss ikkje, er de med på å bygga ned Vestlandet. Eg håpar ikkje det er intensjonen. Tek de utfordringa, Erna?