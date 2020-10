Livsmestringsfaget er verken behandling eller terapi

Jeg er gnistrende uenig i at psykisk helse får for mye oppmerksomhet i norsk skole.

Skal barn og unge lære å ta vare på en god psykisk helse, trenger de gode verktøy på veien, skriver Sigrid Johansson Brenna. Foto: Privat

Debattinnlegg

Sigrid Johansson Brenna Barnevernspedagog og masterstudent i Barn og unges psykiske helse og barnevern, NTNU

BT har nylig publisert to kritiske innlegg mot det nye skolefaget livsmestring. 21. september spør Linda Solhaug: «Hva er det med dagens unge? Står det virkelig så dårlig til (...)?»

Tre dager senere skriver Roar Ulvestad: «Er det ikke faglig og menneskelig utvikling en har holdt på med i alle timer, til alle tider?» Videre konstaterer han: «Vi er lærere, ikke psykologer.»

Solhaug og Ulvestad er kritiske til det de mener er overdrevent fokus på psykisk helse i skolen. De bekymrer seg for at vi (p)sykeliggjør unge mennesker ved å snakke om livsmestring, sette dem i kontakt med helsesøstre og psykologer, eller ved å selv opptre som «hobbypsykologer».

Jeg er gnistrende uenig med begge. Jeg skal være tydelig på hvorfor.

Når dere problematiserer «Livsmestring i skolen», mener jeg at dere gjør dette på sviktende grunnlag. Målet er ikke å finne ut «hva feiler det meg?», eller å lete etter vonde følelser å dyrke, men å forstå hva som er normale, vanlige utfordringer, og hva man kan gjøre for å hjelpe seg selv og andre til å opprettholde god psykisk helse.

Innleggene provoserer meg, fordi min jobb innebærer kontinuerlig arbeid med å overbevise om viktigheten av å prioritere forebyggende arbeid. Solhaug snakker om elever på videregående som, slik jeg oppfatter henne, noen som burde ta seg sammen. Politikerne snakker varmt om forebyggende arbeid, men starter ofte med å fokusere på «drop outs» i videregående skole.

Jeg kjenner at det bobler inni meg. Når tror dere disse problemene oppsto?

Etter å ha jobbet i flere år som miljøterapeut i barneskole, føler jeg meg overbevist om at problemene sjelden oppstår i sommerferien mellom 10. klasse og VG1.

«Hæren» av helsesøstre og psykologer som Solhaug skriver om, skulle jeg veldig gjerne ha sendt til landets barneskoler. Der er kapasiteten sprengt både internt i skolene og i hjelpeapparatet. Ikke fordi det står så fryktelig dårlig til med norske barn og ungdommer, men fordi det faktisk er elever i hver klasse og på hver skole som har store utfordringer.

Det kan for eksempel være lærevansker, nevrologiske skader, skolevegring, eller elever som vokser opp med vold, overgrep og påføres traumer.

Disse elevene har ulike utfordringer og behov for voksne som ikke bare har store hjerter, men god faglig kunnskap om hva som er riktig hjelp til riktig tid.

Jeg opplever at mange ser på fokus på psykisk helse som en slags motsetning til det å stille krav eller til å ha tydelige forventninger til elevene. Det er etter min mening en feilslått vurdering.

Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Positive forventninger, forutsigbarhet og tydelige rammer er en forutsetning for et godt læringsmiljø. Å fremme god psykisk helse er ikke det samme som å sykeliggjøre normale utfordringer.

Jeg er enig i at behandling eller terapi ikke er skolens mandat. Men jeg mener at det er hensiktsmessig å sette «det vi alltid har holdt på med» i system. Systematisk arbeid gir en større faglig trygghet og økt kunnskap om hvilke redskaper elevene trenger for å takle livets store og små utfordringer.

Når det gjelder «generasjon prestasjon», må vi spørre oss: Hva er det som gjør at barn og unge opplever verden slik de gjør? For 20 år siden så verden annerledes ut. Sosiale medier var ikke en del av hverdagen.

Nå fylles Instagram-feeden av tilsynelatende perfekte mennesker med perfekte liv. Det er lett å få inntrykk av at en selv ikke strekker til.

Skal barn og unge lære å ta vare på en god psykisk helse, trenger de gode verktøy på veien. En reell utfordring med «Livsmestring i skolen», er måten det implementeres på. Nå er det opp til hver enkelt skole å sørge for å integrere det tverrfaglige satsingsområdet i undervisningen.

Dette stiller store krav til den enkelte lærer i en allerede tettpakket timeplan. Etter min mening ville det både lette arbeidet for lærerne og gi bedre læringsutbytte for elevene, om det ble fastsatt tid i timeplanen til for eksempel «Link – livsmestring i norske klasserom», et glitrende læringsverktøy, utviklet av RVTS Sør.

Hvis den nye «dillen» er å ivareta barn og unges psykiske helse, og forebygge problemer og skjevutvikling, ja, så stiller jeg meg virkelig bak den!