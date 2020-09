Vi jobbar for ei naturvenleg omstilling

Intakt og urørt natur er ein avgjerande reiskap i klimakampen.

Utan ein fungerande natur har vi ingenting å stille opp med mot klimaendringane, skriv innsendarane. Biletet er av Strynsvatnet. Foto: Helge Sunde (arkiv)

Debattinnlegg

Per Hanasand, styreleiar Den Norske Turistforening, Silje Lundberg, leiar Noregs Naturvernforbund, Helene Ødven, talsperson DNT Vest og dagleg leiar Bergen og Hordaland Turlag, Synnøve Kvamme, fylkessekretær Naturvernforbundet Hordaland

I BT 12. september spør Olav Bruvik kva Den Norske Turistforening og Naturvernforbundet vil i klimasaka.

Det korte svaret til Bruvik er at vi jobbar for ei naturvenleg omstilling til eit fornybart samfunn. Intakt og urørt natur er ein avgjerande reiskap i klimakampen, i innsatsen for naturmangfaldet og i arbeidet for å sikre økosystemtenestene. Utan ein fungerande natur har vi ingenting å stille opp med mot klimaendringane.

Samstundes er intakt og urørt natur avgjerande for å stoppa den andre store krisa vi står overfor, tapet av biologisk mangfald. Den er også viktig for friluftslivet, folkehelsa og berekraftig verdiskaping.

Klimaendringane og tap av naturmangfald er vår tids to store utfordringar. Vi er urolege for at tap av natur ikkje blir teke nok på alvor, og at det vert teke for lett på den stadige nedbygginga av natur – ofte under dekke av at dette må vi tole i klimaets namn.

Det vi treng, er klimatiltak som spelar på lag med naturen.

Kampen om arealbruken spissar seg til. Våtmark, myr og skog står sentralt. Klimaendringane er blant årsakene til at vi må ta vare på meir natur. Aldri før har det vore viktigare å ta vare på robuste bestandar, velfungerande økosystem og mangfaldet som naturen byr på, slik at vi står betre rusta i eit altfor hurtig endra klima.

Ein ny rapport frå Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) viser at også fjellnaturen lagrar store mengder klimagassar.

Skal vi klare det grøne skiftet, er det ikkje nok å gå frå fossil til fornybar energi. Vi må endre grunnleggande samfunnsstrukturar om korleis vi brukar og forbrukar ressursane. Vi må anerkjenne at naturen ikkje berre er der for at vi menneske skal dra nytte av den.

Vi må la mest mogeleg intakt og urørt natur få ligge i fred til glede for framtidige generasjonar, og velje naturvenlege løysingar i arbeidet med ei grøn omstilling. Elles vert den alt anna enn grøn!