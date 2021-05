Fra grønt til grått i Mulen?

Hør på Byarkitekten, og finn andre løsninger enn en flerbrukshall på Mulebanen.

Slik fremstilles utbyggingen av Mulebanen flerbrukshall i sakspapirene. Under kunstgressbanen kommer en idrettshall og parkeringsanlegg. Veien i forgrunnen er Persenbakken. Foto: Fortunen Arkitektur/Varegg (faksimile fra saksdokumentene)

Marit Skogedal, Else Olsen Storesund og Øyvind Storesund Beboere i området

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gjennom debattinnlegg i BT ser vi at politikere i Bergen engasjerer seg i byplanlegging og arkitektur. Peter Frølich og Thor Haakon Bakke ser ut til å ville konkurrere om å stå for en byplanlegging som «ser verdien av skjønnhet, historie, identitet, kvalitet og tradisjon» (PF) og «en arkitekturstrategi som ivaretar det vakre og menneskevennlige» (THB).

I vår bydel i Fjellsiden er det under planlegging et stort parkerings- og flerbruksanlegg rundt Mulebanen. Bygget skal sprenges fem etasjer inn i terrenget. Mange som bor og ferdes i Mulen og bryr seg om bydelen, er bekymret for konsekvensene hvis denne planen blir vedtatt.

Et nytt parkeringsanlegg i Fjellsiden vil fungere som invitasjon til mer unødvendig bilkjøring i allerede overbelastede gater. Man må velge om man vil prioritere fremkommelighet for Mulebussen eller oppfordre til mer biltrafikk.

Å snakke om begge deler samtidig er ikke troverdig.

Enten man skal på tur i byfjellene, løpe i Stoltzen eller sparke ball på Mulebanen, kan man gå fra sentrum på få minutter, sykle eller ta bussen. Uønsket gateparkering i strøket kan dermed også bli redusert.

Det virker som Bakke og Frølich er enige om at «det vakre og menneskevennlige» er målet når det gjelder byplanlegging.

I Persenbakken, mellom Mulebanen og snuplassen ved Mulesvingen, tett på den gamle trehusbebyggelsen, planlegges endringer som er ødeleggende for eksisterende by- og bomiljø. Her vil man plassere energianlegg til hallen (trafostasjon), bossanlegg med inn- og utkjørsel for tungtrafikk (BIR) og ny bussholdeplass. Man vil nærmest gjøre grøntområdet langs veien og terrenget mot Fjellveien og Mon Plaisir til et industriområde.

På dette korte strekket av Persenbakken ned mot Mulebanen planlegges bossplass med avkjøringslomme (utkjøring i svingen over Mulebanen), samt trafoanlegg og bussholdeplass. Det sier seg selv at alle trær og alt grønt må vike for asfalt, mener innsenderne. Foto: Privat

Mellom trærne her ser man nå spor etter barns lek. Det åpne området ned mot den fortsatt tilgjengelige ballbanen trekker barn og unge til aktivitet som et regulert og organisert idrettsanlegg ikke kan erstatte.

I tillegg til å bli fullstendig ødeleggende for landskapet (det vakre) i området, vil planlagt virksomhet langs den smale veien medføre stor trafikkfare.

Blir denne planen gjennomført, vil det føre til rasering av trær og grøntområder, dårligere bomiljø og ødeleggelse av historisk kulturlandskap. Mulebanen vil også miste sin funksjon som samlingspunkt for spontan, uorganisert aktivitet.

Vårt engasjement handler ikke om motstand mot organisert idrett. Men her synes vi at andre hensyn må tillegges vekt.

Slik vil fasaden ned mot Christinegård se ut, uten trær, ifølge arkitektene. Foto: Fortunen Arkitektur/Varegg (faksimile fra saksdokumentene)

... og slik vil fasaden se ut med trær og beplanting, mener arkitektene. Foto: Fortunen Arkitektur/Varegg (faksimile fra saksdokumentene)

Planen er overdimensjonert i forhold til valgt plassering og vil ødelegge for mye i et sårbart område.

Vi håper nå at byens politikere innser at planen ikke er forenlig med Bergen kommunes intensjoner og vedtak om grønn byutvikling.

Miljøbyråd Thor Haakon Bakke fremhever Byarkitekten og Byantikvaren sin medvirkning i dagens byplanlegging som noe byrådet er stolt av. Vi støtter ham i dette og håper han og alle hans kolleger tar på alvor deres innspill til planen for Mulen, som viser at de ser det samme som oss.

Byantikvaren sier blant annet at: «plassering av teknisk infrastruktur, renovasjonsareal og bussholdeplass i Persenbakken medfører at mesteparten av det grønne arealet mellom veien og barnehagen blir et grått trafikk- og infrastrukturareal som tar lite hensyn til kulturmiljøet og den fortsatt lesbare grøntstrukturen som er området».

Byantikvaren anbefaler «at det blir sett på andre løsninger som sikrer helheten rundt det viktige kulturmiljøet mellom Christinegård, Mon Plaisir, Fjellveien og boligene i Persenbakken»

Vi anbefaler alle en tur til Mulen, for virkelig å kunne se hva som står på spill for byen!