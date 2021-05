Har Bergen lagt sin elsk på master?

Det bør være godt nok med nye elbusser – UTEN antenner opp i gnistrende ledninger.

Innsenderen skulle helst vært foruten trolleymastene i Lyderhornsveien. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Arvid Nilsson Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hva er det som skjer? Har Bergen lagt sin elsk på master? Konkurreres det blant politikerne våre om å få vedtatt noe? Eller drømmer de om å en gang kunne si: «Se der mitt barn. De mastene var det jeg som fikk satt opp!»

Eller er det bare slik at ting vedtas i hytt og vær, uten den minste fantasi til å forstå hvordan det ferdige resultat vil ta seg ut?

Ja, en ting er monstermastene til Ulriksbanen. De er gigantiske. Men de er jo i alle fall et nødvendig onde hvis banen skal kunne ha den ønskede kapasitet. Dermed kan de på en måte forklares. På en måte.

Men – vi har fått flere monstermaster i byen vår. På Laksevåg. Utover mot Gravdal, helt til Lyngbø. Og ikke bare monstermaster, men et hav av vaiere og ledninger mellom dem!

Les også All gravingen på Laksevåg: – Det skal bli kanonbra

Her er hele trolleybusstrekket, nye linje 6. Eksisterende kjøreledning mellom Birkelundstoppen og Strandkaien (blå), batteristrekning mellom Småstrandgaten og Carl Konows gate (lilla) og strekket de bygger nå mellom Carl Konows gate og Lyngbø (grønn).

Hele alleen utover, der hvor kommunen plantet en rad med japanske kirsebærtrær, er det nå kommet et tak av kaotiske strømførende kabler. Som om en gedigen edderkopp har spunnet nettet sitt utover, i håp om å fange monsterfluer i monstermaster.

Men hvorfor? Hvorfor er disse mastene og ledningene kommet? Jo, for vi skal få trolleybuss. Helt ut på Laksevåg. Tenk så fremtidsrettet. En ekte trolleybuss! De med disse lange antennene på taket. De som kjører oppover mot Landås. Der bussjåføren av og til må ut for å fiske på plass antennen når den hopper av ledningen. Tenk så fint det kan bli.

Vi har fått elektriske biler, busser, sykler og løperhjul. Hva skal vi da med de nye trolleybussene? spør innsenderen. Foto: Tobias Schildmann Mandt (arkiv)

I dag kjørte jeg under alle ledningene, mellom alle stolpene, bak en buss med store bokstaver bakpå: « Eg e elektrisk for deg!» Er det mulig? Er ikke det godt nok. En stillegående ny elbuss – UTEN antenner opp i gnistrende ledninger?

Jeg tror jeg vet svaret. Disse trolleybussene ble vedtatt for lenge, lenge siden. I mellomtiden har verden gått fremover. Vi har fått elektriske biler og busser, sykler og til og med elektriske løperhjul. (De kan jo irritere de òg, men det er en annen sak.)

Men, trolleybussene er vedtatt. Dermed måtte bare mastene opp. Vaiere og ledninger likeså. Nå får vi bare krysse fingrene for at det ikke dukker opp et gammelt vedtak om å utstyre skolene med datamaskiner. For å riktig gjøre stas på lærere og elever. For da kjøper de sikkert inn et lass med Commodore 64-datamaskiner. Ja, da blir elevene våre glade, tenker jeg.