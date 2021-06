Eg trur Pride verkar mot si hensikt

Kjære Pride-arrangørar. Eg vil gjerne slå eit slag for det å vera ein heilt vanleg skeiv.

Pride er stigmatiserande og skaper eit feil inntrykk av skeive, skriv innsendaren. Her frå feiringa i Bergen i 2018. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Terje Rennesvik Bjørnafjorden

Dersom intensjonen er å hjelpa ein heilt vanleg person, ein bonde, ein trailersjåfør, ein fotballspelar, ein prest eller ein lærar ut av skapet, så trur eg ikkje rette måten er å gjera det slik Pride-arrangementet prøver på.

Eg trur mange vegrar seg for å bli assosiert med den parodien på oss skeive som Pride framstår som. Det enorme kroppsfokuset og karnevalsprega klovneriet som Pride har, står kraftig i vegen for den eigentlege bodskapen: Nemleg at majoriteten av oss skeive er heilt vanlege anstendige folk som har eit einaste sterkt ønske: Å bli respektert for den ein er.

Eg trur rett og slett Pride verkar mot si hensikt og forsterkar motstanden mot oss skeive i samfunnet – nettopp på grunn av det sterke fokuset på kropp, drag og sex. Heile arrangementet er stigmatiserande og skaper eit feilaktig inntrykk av at alle vi skeive er avvikarar. Vi er tvert imot heilt normale, og eg saknar at Pride også tek vare på oss heilt vanlege kvardagsmenneske.

I starten av juni har Pridefestivalen prega bybildet i Bergen. Her ser ein Sondre Tarud aka Salty, som mellom anna kjent frå Norske Talenter. Foto: Ørjan Deisz

Kanskje er det media som framstiller Pride på feil måte og berre framhevar dei ekstreme innslaga i arrangementet. Men Pride som arrangør må også vera seg bevisst dette og prøva å dempa dette inntrykket. Om dette ikkje skjer, er eg redd for at den auka motstanden vi ser mot oss skeive i dag, berre vil bli enda sterkare.

Hugs at i det offentlege rom må vi alle ta omsyn til kvarandre. Vi skeive må ikkje gå i same fella og undertrykka alle dei som set pris på vanleg god folkeskikk og anstendigheit. Mange av innslaga i Pride høyrer heime på ein klubb eller i eigen heim, ikkje i det offentlege rom. Skal vi oppnå ønsket om mangfald, må vi alle respektera kvarandre og klara å oppføra oss når vi er saman i det offentlege rom.

Det å vera homo handlar om retten til kjærleik, ikkje om retten til å råklina i full offentlegheit! Det å vera trans handlar om retten til å vera den ein er, ikkje om retten til å vera klovn!

Lykke til med framtidige Pride-arrangement!

Beste helsing ein bygde-homo som berre ønskjer å vera heilt vanleg.