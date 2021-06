Alle skal få en læreplass

Nå må det være yrkesfagelevenes tur.

Det skal være like naturlig å få en læreplass som det i dag er for en elev på studiespesialiserende å komme inn på Vg3, skriver innsenderne. Illustrasjonsfoto: Eirik Brekke (arkiv)

Benjamin Jakobsen Ungdomskandidat for Arbeiderpartiet

Fauzia Hussain-Wiik Leder for LO i Bergen og omland

Høyre-regjeringen snakker ofte varmt om yrkesfagene i festtaler. Likevel er det liten vilje til å fylle denne setningen med innhold. Hvert år står 8000–9000 elever uten en læreplass. Dette er ikke annet en fallitterklæring fra Høyre.

Nå trenger vi en ny Arbeiderparti-regjering som forstår virkeligheten disse ungdommene lever i, og som er villig til å ta grep for å sikre alle en læreplass.

Benjamin Jakobsen og Fauzia Hussain-Wiik Foto: Jin Sigve Mæland / Privat

Norge ligger i dag an til å mangle 70.000 fagarbeidere innen 2035. Det er et stort paradoks at vi har et økende behov for fagarbeidere, samtidig som vi ikke klarer å garantere at de som går yrkesfag har en læreplass i andre enden.

Uten gode fagarbeidere stopper Norge. Et av våre store konkurransefortrinn er at vi har verdens beste fagarbeidere, men dersom vi ikke sikrer en læreplass til dagens yrkesfagselever, står dette konkurransefortrinnet i fare.

Ifølge tall fra Vestland fylkeskommune var det 3199 som søkte om en læreplass i 2020. Av disse fikk nærmere 1000 plass. Når vi da samtidig vet at Vestland skal være motoren i omstillingen til fornybarsamfunnet, er ikke dette godt nok.

Vi i Arbeiderpartiet står sammen med fagbevegelsen i kampen om å løfte yrkesfagene. Vi mener at det skal være like naturlig for en elev på yrkesfag å få en læreplass, som det i dag er for en elev på studiespesialiserende å komme inn på Vg3.

Vi går derfor til valg på å bevilge en milliard kroner til å heve kvaliteten på yrkesfag, øke lærlingtilskuddet tilsvarende det en skoleplass koster, legge til rette for mer praksis og bedre yrkesveiledning i grunnskolen og stille strengere krav til det offentlige om å ta inn flere lærlinger.

Kun med en offensiv politikk kan vi sørge for at Norge beholder sitt konkurransefortrinn ved å ha verdens beste

fagarbeidere. Nå må det være yrkesfagelevenes tur.