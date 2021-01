Slik gjør vi byluften bedre, sammen!

Vi ber bergenserne ta kloke valg.

Snødekte fjell og dårlig luft i byen henger sammen, skriver to byråder. Foto: Tor Høvik

Eline Aresdatter Haakestad Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Erlend Horn Fungerende byrådsleder (V)

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Snødekte byfjell er et sikkert vintertegn. Det er også dårlig luft for oss som bor nede i Bergensdalen, når kaldværet sørger for at forurensning legger seg over bykjernen. At vi omringes av fjell, kan vi ikke gjøre noe med – men vi kan påvirke hva som slippes ut i luften vi puster inn.

Når luftkvaliteten blir dårlig, slik som vi opplevde i forrige uke, er det mange som må holde seg inne. Luften er rett og slett helseskadelig, og da må vi handle raskt. I verktøykassen vår har vi flere hastetiltak, men noe av det viktigste vi gjør, er å sørge for langsiktige grep for å bedre byluften.

Veitrafikken står for en stor del av luftforurensingen i Bergen. Utslipp fra biler, lastebiler og busser som går på diesel gir dårlig luft, men også veislitasje, vedfyring og skip i havnen påvirker luftkvaliteten vår.

Fungerende byrådsleder Erlend Horn (V) og fungerende byråd for klima, miljø og byutvikling Eline Aresdatter Haakestad (MDG) Foto: Arkiv

For å bedre byluften hele året, gjør vi det enklere for deg å sette fra deg bilen og velge kollektiv, sykkelen eller beina når du skal reise i Bergen. Nå er også alle Skyss-bussene i Bergen blitt fossilfrie, de fleste av dem elektriske.

I tillegg har havnen bygd ut landstrøm, slik at de kan ligge til kai uten å bruke fossilt brennstoff. De mest forurensende skipene må betale mer for å bruke havnen, og biler med piggdekk må betale avgift.

Fra 1. januar i år er det blitt forbudt å fyre i ikke-rentbrennende ovner, og vi gir støtte til alle som vil skifte til et rentbrennende ildsted.

Les også Salhus-mann: «Er virkelig åpne peiser skadelige i hele Bergen?»

Men når luften blir dårlig og legger seg, må vi igangsette strakstiltak. Da må kommunens innbyggere få helseråd, Statens vegvesen må ut og vaske veiene sine for svevestøv og havnen setter i gang tiltak. De legger flest mulig fartøy på landstrøm, anmoder om redusert aktivitet om bord og kan oppfordre skip om å forlate havnen.

Hvis luftkvaliteten kan bli dårlig over flere dager, vil datokjøring for biler vurderes.

Som byråd har vi ansvar for at byluften ikke hindrer innbyggere i å bevege seg ute, slik den gjør på de verste dagene. Derfor har vi over flere år jobbet med langsiktige tiltak for å bedre luftkvaliteten – og det fungerer! Luftkvaliteten blir stadig bedre.

De fleste bussene som kjører i sentrale deler av Bergen, er nå blitt fossilfrie. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Vi er likevel ikke i mål, og på de verste dagene er vi også opptatt av å oppfordre bergenserne til å ta kloke valg som gjør byluften bedre.

Å gå, sykle eller ta buss og bybane til jobb eller andre gjøremål, er viktige tiltak bergenserne kan gjøre for å motvirke luftforurensning. Nå som korona gjør at kollektivtrafikk ikke anbefales, kan du vintersykle, eller om du må bruke bil i hverdagen, samkjøre med andre. Om du kan, er det best å la bilen stå og ta hjemmekontor.

På kalde dager må mange fyre, men følg da gjerne brannvesenets råd om miljøvennlig fyring. Har du alternativer til peisen, er det også fint.

Byluften blir stadig bedre, men dessverre gjør våre folkekjære fjell det vanskelig å holde kvaliteten på topp gjennom hele året. Vi lover å arbeide for enda bedre luft både på kort og lang sikt, og håper du vil bidra!