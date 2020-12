Bilbasert by er dumt, bybane er bra

Tiden Haugom drømmer tilbake til, heiet frem de sentrumsfiendtlige kjøpesentrene.

Nei, om sentrum skal være livlig og trivelig, må det åpne byrom, lekeplasser, parker og gågater til, skriver Eline Aresdatter Haakestad i dette svaret til Terje Haugom. Foto: Privat

Eline Aresdatter Haakestad Byråd for klima, miljø og byutvikling

I BT 22. desember ønsker Terje Haugom seg mer trafikk i byen, for «nordmenn har vært et bilfolk i over 60 år». Vi ble ikke et bilfolk ved en tilfeldighet.

I 1955 var det 20 biler pr. 1000 innbyggere i Bergen og sentrum var et aktivt sted! Fra 60-tallet av sørget en politisk ønsket massiv veiutbygging, kombinert med storstilt nedbygging av natur for å gi folk større plass, til at Bergen sentrum ble langt mindre relevant for besøkende og boende. På 15 år, fra 1960 til 1975, ble folketallet i sentrum halvert.

Politikken førte til at folk ble avhengig av å kjøre rundt i hver sin metallboks fra bolig til arbeidssted. Og med byspredningen og bilsatsingen eksploderte køene. Folk måtte på arbeid, og jobben var gjerne i sentrum hvor tidligere boliger ble omgjort til næringslokaler.

Politikere har forsøkt å bygge seg ut av køene, men man kan ikke bygge seg ut av køer, fordi mer vei vil alltid gi mer biler og derfor mer kø.

Tiden Haugom drømmer tilbake til, heiet frem bilen og de sentrumsfiendtlige kjøpesentrene, og fjernet trikkeskinnene. Det vi har fått igjen for den politikken er dårlig luft, økte utslipp av klimagasser, økt støy, og trafikkfarlige omgivelser. Det er ikke spesielt lurt om man vil at byen skal være for folk.

Nå tar endelig byens politikere et oppgjør med fortidens tabber. Byen utvikles på natur- og klimavennlig vis rundt et skinnegående system, bybanen. Dette er en politikk der byrommene brukes til folk og folkeliv, ikke biler, veier og parkeringsplasser. Da bilfanatismen herjet på sitt verste, var både Torgallmenningen og Festplassen parkeringsplasser. Det er vel ingen som ønsker seg tilbake dit?

Nei, om sentrum skal være livlig og trivelig, må det åpne byrom, lekeplasser, parker og gågater til.

Kort sagt: Bilbasert by er dumt, bybane er bra. God jul!