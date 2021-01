Hvor mange maritime bedrifter er det i Groruddalen?

Et sammenslått Eksportkreditt/Giek må legges til Vestlandet.

Dette handler ikke om å fremme byutvikling i hovedstaden. Det handler om å sørge for finansiering til rederier, sjømatbedrifter, skipsverft og utstyrsleverandører, skriver Siv Remøy-Vangen (til v.) og Marit Warncke. Foto: Tuva Wallem Skare / Tor Høvik

Siv Remøy-Vangen Daglig leder, Maritime Bergen

Marit Warncke Administrerende direktør, Bergen Næringsråd

Med respekt for Groruddalen, det er vel ikke der norsk eksport genereres.

Regjeringen skal slå sammen Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for Eksportkreditt (Giek). Sammenslåingen skal gjøre det «enklere for næringslivet å forholde seg til én virksomhet». Det er et godt argument.

Enda bedre ville det vært hvis man i samme åndedrag kunne tilføyd at det ville vært hensiktsmessig å legge den nye etaten til Vestlandet, der kundene befinner seg.

Men det gjør regjeringen ikke.

Nærings- og fiskeridepartementet har i stedet etablert et interimsstyre som skal undersøke muligheten for å samlokalisere de to virksomhetene, «herunder muligheten for lokalisering i Groruddalen eller andre steder i Oslo hvor slik aktivitet kan være positiv for byutviklingen».

Hvor mange rederier er lokalisert i Groruddalen? Finnes det mange sjømatbedrifter der? Hva med nyetablerte havvindselskaper, laksemerder eller verftsindustri?

Groruddalen er ikke et sentrum for rederier, sjømatbedrifter og skipsverft. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Unnskyld, handler dette om å fremme byutvikling i hovedstaden? Nei, det gjør ikke det. Det handler om å sørge for finansiering til rederier, sjømatbedrifter, skipsverft og utstyrsleverandører. Det handler om å legge til rette for økt aktivitet og vekst i våre maritime, marine og energinæringer. Det handler om nye jobber og økt eksportinntekter.

Dette kompetansesenteret og disse selskapene ligger ikke i Groruddalen. De ligger på Vestlandet. Det er her verdens største sjømatprodusenter har hovedkontor. Her ligger rederihovedstaden og verdens sterkeste maritime klynge, prosessindustri og forskning. Det er her de største investeringene og den marine og maritime verdiskapingen finner sted.

Her ligger også bedriftene som trenger kapital og som skal bruke den nye etatens tjenester.

To tredeler av Gieks og Eksportkreditts garantier går til bedrifter i Møre og Romsdal og Vestland fylke. Hele 60 prosent av norsk maritim verdiskaping blir til på Vestlandet. Det i seg selv burde være et godt nok argument for å flytte etaten vestover.

Her er erfaringsnivået høyt og arbeidskraften stabil, med dyktige finansfolk fra ulike havmiljø. I tillegg finner vi solide utdannings- og forskningsinstitusjoner med over 50.000 studenter fra sterke finans- og juridiske miljøer som garantist for det fremtidige kompetansebehovet. Flyttingen vil være et kinderegg som sikrer effektiv samhandling mellom næring, utdanning og kompetanse.

De fleste store eksportnæringer er lokalisert på Vestlandet. Her besøker statsminister Erna Solberg og daværende næringsminister Monica Mæland et verft i Ulsteinvik. Foto: Berit Roald / NTB

I en tid hvor fremtidens næringsliv skal bygges, er vårt ønske at også næringsminister Iselin Nybø og regjeringen spisser innsatsen, hever ambisjonsnivået og legger til rette for at våre havbedrifter lykkes. For mens våre naboland opplever økt eksport og vekst, har vi et eksporttap og mister terreng.

Da må innsatsen settes inn der eksportverdiene skapes.

20 år etter at Viktor Nordmann flyttet ut statlige institusjoner, er desentraliseringspolitikken igjen høyaktuell. Så når næringsminister Iselin Nybø jobber med en eksporthandlingsplan for å demme opp for et stadig økende norsk handelsunderskudd, er ikke spørsmålet hvorfor Vestlandet. Spørsmålet er: Hvorfor ikke?

Vestlandet og havbyen er mobilisert. Vi må maksimere verdiskapingen for AS Norge. Å knytte støtteapparatet tettere til der behovet er størst er en god begynnelse. Det er ikke i Groruddalen. Det er på Vestlandet.