Det er på høy tid å slippe inn våre kjære

De fleste land stenger ikke ute familiemedlemmer og kjærester slik Norge gjør.

Kjersti Stuart Vågseth og Barry Lucas under en lykkelig gjenforening på Flesland. Nå får ikke den nederlandske marinedykkeren besøke Vågseth på Askøy. Foto: Privat

Kjersti Stuart Vågseth Askøy

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mange av oss har slektninger eller partnere i andre land.

Jeg er en av dem.

Den norske regjeringen tillater ikke foreldre å komme på besøk til barna sine om de er over 18 år. De tillater heller ikke at besteforeldre eller søsken kommer. De tillater ikke engang ugifte partnere.

Regjeringen har sendt ut en høring om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger.

Formålet med lovforslaget er å sikre hjemmel for å fortsette innreiserestriksjoner for å sikre folkehelsen i forbindelse med utbruddet av covid -19.

Les også Raser mot norske innreiseregler. – Jeg er pinlig berørt.

Den midlertidige loven gjelder i utgangspunktet frem til 1. juni 2021, og er foreslått forlenget til 31. desember 2021. Forslaget har vært på høring og er nå til behandling hos Justisdepartementet.

Regjeringen har sagt mange ganger at de baserer sine avgjørelser på helsefaglige råd. Men rådet til Helsedirektoratet er svært tydelig. Både FHI og Helsedirektoratet støtter regjeringen og samfunnets ønske om å ha mer restriktive innreiseregler. Men i begge vurderingene fremkommer det sterke argumenter om å slippe inn kjærester og familier på lik linje med ektefeller.

Både i rapporten til Helsedirektoratet og FHI viser de til gjeldende innreiseregler i Danmark og Finland, hvor kjærester, samboere, besteforeldre med selvfølge er inkludert i denne unntaksgruppen.

Kjærester og familier bør være en unntaksgruppe under det som kvalifiserer for strengt nødvendig reise og slippe inn.

I mitt høringssvar til regjeringen skrev jeg at tiltakene ødelegger mer enn sykdommen de angivelig skal beskytte mot. Og at usikkerheten og alle skuffelsene går ut over vår mentale helse.

En må kunne ha fokus på nasjonalt smittevern og samtidig ivaretakelse av menneskeverd. Økonomi er ofte argument for arbeidsinnvandring. Men det vil også bety store helseutgifter når man skiller familie og kjærester over tid. Familie er ikke turisme.

Norge bør gjeninnføre deklarasjon om kjæresteforhold som en gyldig innreisegrunn, og, så langt det la seg gjøre, tillate kjærester og familier å ha karantene sammen på lik linje med ektefeller. Med de nye reglene om test før og etter innreise bør dette være mulig.

Fem ganger har kjærestens reiseplaner blitt kansellert, skriver Kjersti Stuart Vågseth. Her er de sammen på Fjell festning før Norge stengte grensene. Foto: Privat

Min kjæreste har fast bopel på den nederlandske marinebasen i Den Helder, da han er marinedykker og offiser ved forsvarets dykkerskole der. Det er begrenset hvor mye ferie han kan ta fordi han må innberegne ti dagers karantene ved retur fra Norge. Fem ganger (to turer i jobbsammenheng) har reiseplaner til Norge og meg blitt kansellert siden mars i fjor. Jeg har eget hus hvor jeg tilrettelegger for en ti dagers karantene. Alt vi ønsker er å kunne tilbringe tid sammen.

Finland er i full lockdown i tre uker, men de tillater fremdeles familiemedlemmer å komme på besøk.

De fleste land (Island, Finland, Danmark, Tyskland, England, Sveits med flere) har et system for familie og kjærester, og stenger ikke dem ute slik som Norge gjør. Det er på tide å slippe inn våre kjære, mange av oss har ikke sett familie og kjæreste siden landet lukket ned 12. mars 2020.

Jeg ber om at vi får sett våre nærmeste og at det tilrettelegges for dette.