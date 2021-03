Høyre-regjeringen svikter de fattige barna

Dagens regjering fungerer ikke som en fattigdomsbekjemper, men snarere som en fattigdomsprodusent.

Ap-politikerne Linda Monsen Merkesdal og Benjamin Jakobsen vil gjøre størrelsen på foreldres lommebok irrelevant for barns muligheter. Foto: Privat

Linda Monsen Merkesdal og Benjamin Jakobsen Stortingskandidater for Arbeiderpartiet

Selv under pandemien opplevde oljefondet en sterk avkastning med over 1000 milliarder i 2020. Norge har aldri vært rikere enn det vi er i dag, likevel vokser over 110.000 barn opp i fattigdom. Dette er barn som dagens Høyre-regjering har sviktet.

I fjor publiserte Statistisk sentralbyrå en artikkel som malte et dystert bilde av fattigdomsutviklingen i Norge. I perioden 2011–2018 ble det 37.000 flere barn som vokser opp i fattigdom. Andelen barn i lavinntektshushold økte til 11,3 prosent i 2018, mot 10,7 prosent året før.

Totalt er det nå over 110.000 barn som vokser opp i fattigdom i Norge. Dette er barn som ikke kan gå i bursdager fordi foreldrene ikke har råd til gave. Barn som ikke kan delta på fritidsaktiviteter fordi foreldrene ikke har råd til kontingent eller nødvendig utstyr.

Disse barna kan ikke leve de frie og bekymringsløse livene barn skal kunne leve - fordi foreldrenes lommebøker ikke tillater det. Dette kan vi ikke akseptere i verdens rikeste land.

Statistikken viser at med dagens regjering og Frp har barnefattigdommen økt dramatisk i Norge. Høyre-regjeringen legger skylden på innvandring, men faktum er bare at høyresiden fører en politikk som øker forskjellene i samfunnet.

I statsbudsjettet i 2015 kuttet regjeringen i barnetillegget for uføre. Dette rammet nærmere 33.000 barn. I 2017 økte regjeringen for andre gang momsen på adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement. Dette hindrer barn i lavinntektsfamilier i å være sosiale på lik linje med andre barn.

Gjennom sin regjeringstid har høyresiden jevnt og trutt økt maksprisen i barnehagene. Dagens regjering fungerer ikke som en fattigdomsbekjemper, men snarere som en fattigdomsprodusent.

Norge har i mange år hatt en skolemelkordning. Nå vil Arbeiderpartiet innføre skolemat. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Vi trenger en regjering som er mer opptatt av å styrke velferden, fremfor å styrke lommebøkene til Norges aller rikeste. Arbeiderpartiet går derfor til valg på å gjøre barnehagene billigere, innføre skolemat og gjøre SFO gratis for alle barn på 1. trinn, med mål om å på sikt gjøre det gratis for alle.

Det er kun med en slik politikk at man gjør størrelsen på foreldres lommebok irrelevant for barns muligheter. Det er ikke nok at Norge blir rikere og rikere dersom vi ikke klarer å fordele denne rikdommen til det beste for alle.

Høyre og Frp har sviktet i omfordelingspolitikken. Nå trenger Norge og de 110.000 fattige barna en ny Arbeiderparti-ledet regjering.