Den økende avskogingen har lite med president Bolsonaro å gjøre.

Foto: BRUNO KELLY / Reuters / NTB

Magne Helge Sleire Produsent og regissør, Corax Film/ Naturfilmkanalen

I en leder i BT 14. desember kommer det frem at presidenten i Brasil koster klimaet dyrt og at avskogingen er rekordstor i Amazonas. Han er en katastrofe for regnskogen, står det.

At Jair Bolsonaro er en katastrofe både for menneskene og naturen i Brasil, kan sikkert være riktig, men at Bolsonaro har en avgjørende rolle for det vi ser i den brasilianske delen av Amazonas, er langt fra rett.

Avskogingen i Brasil gikk dramatisk ned fra cirka 27.000 kvadratkilometer i 2004 til under 5000 i 2012. Men fra 2012 har avskogingen økt sakte, men sikkert til rundt 11.000 kvadratkilometer i dag.

Dette har svært lite med den sittende presidenten å gjøre.

Landbrukslobbyen har stor makt i Brasil og det er priser og etterspørsel etter landbruksvarer som soya og storfekjøtt som styrer avskogingsratene. Ikke hvilken president som sitter ved makten i Brasil.

Dette fortalte Phillip Fearnside meg da jeg intervjuet han i forbindelse med filmen «Trær vokser ikke på penger». Fearnside er forsker på National Institute of Amazonian Research i Manaus.

I lederen står det også at Norge har bidratt med 8 milliarder kroner mot avskoging og at dette har vært effektivt for bevaring av regnskog.

Sannheten er en helt annen. Den store nedgangen i avskoging i brasiliansk Amazonas startet lenge før Norge kom inn med sine milliarder, og nedgangen i avskoging hadde helt andre årsaker en noen penger fra Norge.

Pr. i dag finnes det ikke noen bevis på at disse milliardene har endret på avskogingstakten i Amazonas.

Foto: Eraldo Peres / AP

En av statene med mest avskoging er Mato Grosso, som også er en av de største landbruksstatene i Brasil. I 2015 var jeg vitne til at den norske klima- og miljøvernministeren sto på en talerstol i Mato Grosso og skrøt hemningsløst av hvordan delstaten håndterte bærekraftig landbruk og lite avskoging. De var et forbilde for andre, sa ministeren.

Sannheten er en helt annen. Fra 2012 til i dag har Mato Grosso doblet sin avskogingsrate og har vært og er en av de verste statene i Brasil på avskoging.

Det er farlig for bevaringen av Amazonas at BT fremlegger feilaktige opplysninger og gir et inntrykk av at presidenten i Brasil er årsak til det dramatiske som skjer i den viktige og sårbare Amazonas-jungelen. Årsakene er mange, og de er svært komplekse.