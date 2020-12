Byrådet må innse at bergenserne kjører bil

Skal Bergen sentrum overleve, må gatene åpnes og parkeringsforbudene fjernes.

Sentrum på 60-tallet, med handelslivet, trafikken og folkelivet, var en god tid for Bergen, mener Terje Haugom. Foto: Aune kunstforlag / BTs arkiv

Terje Haugom Rådalen

Bergen sentrum må reddes, skriver kulturredaktør Frode Bjerkestrand i BT 17.12. Ja, dette er noe oppegående bergensere har fått med seg i lengre tid. Den ene ærverdige forretningen etter den andre stenger dørene for godt, og de tomme lokalene overtas av spisesteder og kaffebarer av varierende kvalitet. Og nettopp spisesteder langs bergenske gater og torg har tatt helt av.

En ting er at det er så mange som skal dele det sultne publikum at det neppe er liv laga for alle. En annen er at det yrende handelsliv vi hadde før, med gater som var åpne i alle retninger, var livsgrunnlaget for den stolte handelsstand Bergen den gang hadde.

En feilslått miljøpolitikk har ødelagt for Bergen sentrum, mener Terje Haugom. Foto: Privat

Politikerne som sitter i byråd og bystyre i dag har gjort det til en æres- og prinsippsak å gjøre det vanskeligere og vanskeligere for folk med bil å handle i byen. Håpløse og høyst begrensede parkeringsforhold, avgiftsparkering, stengte gater, enveisregulering, soner, forbud; alt gjennomsyret av en totalt feilslått miljøpolitikk for å gjøre Bergen «grønnere» og «triveligere» for gående og syklende.

Byrådene har lukket øynene for at nordmenn i over 60 år har vært, og fremdeles er, et folk som bruker bilen! Også til handleturer! Med mulighet til å stanse ved butikkdøren!

For å redde Bergen Sentrum fra en smertefull død, må vi velgere få dem på rådhuset til å innse at gater må åpnes, parkeringsforbud fjernes, og soner og forbud må oppheves. Slik handelslivet, trafikken og folkelivet var i Bergen sentrum på 1960-tallet, var en god tid for Bergen.

Men når byrådet lar seg påvirke av håpløse meninger og visjoner fra for eksempel MDG, må det ende med avvikling av Bergen som levende handelsby. Det er altså om å gjøre å stemme på partier og personer som har vilje og evner til å gjenopplive Bergen sentrum slik det var før. Da vil byen blomstre – igjen!