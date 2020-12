Sint på svakt grunnlag

BTs kommentator mener å vite at smittebølge nummer to skyldes et unntak fra karantenereglene fra i sommer. Ikke rart han er sint.

«Unntaket ble laget etter innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet», skriver Bent Høie. Foto: Fredrik Hagen

Bent Høie Helse- og omsorgsminister (H)

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I høst økte smitten både innenlands og utenlands. Det hadde flere årsaker.

En av de viktigste var at mange av oss gjennom sommeren hadde begynt å ta litt lettere på rådene og reglene som skulle stoppe viruset fra å spre seg.

Smitten spredte seg der mennesker møtte hverandre på fritiden.

Det er fortsatt slik at mange blir smittet av folk de kjenner hjemme hos seg selv eller på private feiringer eller fester.

Derfor oppfordrer vi folk til å holde avstand til hverandre og holde nede antallet personer de treffer.

Les også BTs Morten Myksvoll: «Måtte me ofre heile hausten fordi industrien ikkje gadd å sitje i karantene?»

Importsmitten økte også utover høsten. Den kom med utenlandske arbeidstakere som jobbet her i perioder og med norske innbyggere som besøkte slekt i land med høy smitte.

BTs kommentator knytter importsmitte og årsaken til smittebølge nummer to til et unntak fra karantenereglene for arbeidsreisende som ble gitt i sommer. Da fikk norsk industri et unntak fra regelen om ti dagers karantene for utenlandske arbeidere som kom fra røde land.

I midten av juni utvekslet statssekretær Anne Grethe Erlandsen og industrilobbyist Knut Erling Sunde SMS-er som førte til unntak i karantenereglene for utenlandsk arbeidskraft, ifølge Aftenposten. Foto: Vidar Ruud

Unntaket baserte seg på at arbeiderne måtte ta to tester.

Etter den første negative testen kunne de begynne å jobbe, men være i karantene når de hadde fri. Etter den andre negative testen slapp de fritidskarantenen.

Unntaket ble laget etter innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Smitte på disse arbeidsplassene har i liten grad spredt seg til det norske samfunnet.

Folkehelseinstituttet omtalte det slik i en rapport 30. november:

«Erfaringen er at disse arbeidstakerne i hovedsak smitter arbeidskolleger og i liten grad den alminnelige befolkningen i lokalsamfunnene. Man smitter de man omgås nærmest, og for tilreisende arbeidstakere er dette oftest andre arbeidsreisende.»

Å hevde at den andre bølgen i det norske samfunnet startet med smitte fra disse arbeidsplassene er derfor å strekke det for langt.

Men det er ingen tvil om at importsmitte bidro til at smitten økte i høst.

Derfor strammet vi inn på unntakene fra karantene for arbeidsreisende.

Derfor innførte vi krav om negativ test før innreise til Norge.

Derfor innførte vi krav om opphold på karantenehotell.

I dag er Norge og Finland landene i Europa med de aller strengeste reglene på dette området.

Les også Høie kaller inn LO og NHO til koronamøte

BTs kommentator er forarget over at Norsk Industri selv laget veilederen om hvordan de skulle jobbe. Men alle bransjer har skrevet sine egne veiledere under pandemien.

Treningssentrene, frisørene og andre næringsdrivende har laget veiledere der de har beskrevet hvordan de skal jobbe på en måte som tilfredsstiller kravene til smittevern.

Veilederne har deretter blitt godkjent av helsemyndighetene, eller endret hvis de hadde mangler. Det hører til historien at veilederen fra Norsk Industri ikke ble godkjent fordi den ikke var i tråd med regelverket.

Da vi ga industrien unntak fra karantenereglene i sommer, var smitten lav i Europa. Aktiviteten i næringslivet hadde skutt fart etter flere tunge måneder.

Behovet for arbeidskraft var stort. Det var departementet som lagde unntaket, ikke Norsk Industri. Og det ble utarbeidet etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for å sikre at det var forsvarlig ut fra smittevernhensyn.

Å styre et samfunn gjennom en pandemi, handler først og fremst om å beskytte befolkningens liv og helse. Men å beskytte arbeidsplasser og holde samfunnet i gang er også viktig. Derfor må vi stramme inn når det er nødvendig og slippe opp når det er mulig.

Jeg skal ikke legge skjul på at det er en vanskelig balansegang. Det er sikkert mye vi kunne gjort bedre. Men vi har – takket være den norske befolkningen – greid å holde smitten lavere og samfunnet åpnere enn de fleste andre land under denne pandemien.

Det er jeg veldig glad for. Så får heller BTs kommentator være sint.