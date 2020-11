Gina Tricot sprer hatytring om menn

«En kvinne trenger en mann som en fisk trenger en sykkel», er den norske oversettelsen av Irina Dunn-sitatet på genseren fra Gina Tricot. Camilla Fossum Pettersen mener det er en diskriminerende ytring. Foto: Skjermdump/Gina Tricot

Et bilde av en blodrød kosedress minnet meg på at det snart er Mannsdagen igjen.

Camilla Fossum Pettersen Biolog, likestillingsforkjemper og forfatter

«A woman needs a man like a fish needs a bicycle». Teksten var trykket på det røde, bomullsvevde stoffet med en unnselig og nesten gjennomskinnelig hvit skrift.

Var det meningen at den ikke skulle synes så godt?

For 299 kroner kan man kle seg med en hatefull ytring, levert fra selveste Gina Tricot. Man kan få den levert over nettet og via sin egen postkasse, eller kjøpe den over disk.

For det er det det er, ikke sant? En hatefull ytring?

En hatefull eller diskriminerende ytring er ifølge Wikipedias enkle og folkelige definisjon enhver kommunikasjon som nedverdiger en person eller en gruppe på grunnlag av rase, kjønn, etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuell legning eller andre kjennetegn.

Men loven sier noe annet. Ifølge Straffelovens §185 forklares diskriminerende eller hatefulle ytringer som det å true eller håne noen, fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av hudfarge, nasjonalitet eller etnisitet, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatt funksjonsevne.

Så da er det altså juridisk sett tillatt å rakke ned på mannen i kraft av hans kjønn, ved å sammenlikne ham med en død materiell gjenstand, som en sykkel faktisk er?

Designeren av kosedressen er den svenske influenseren Maja Nilsson Lindelöf, og dressen er en del av hennes andre kolleksjon for kleskjeden Gina Tricot. Majas kvinneblogg har i det siste handlet om migrene, hjemmekos, mote og gavetips til farsdagen.

Det siste temaet kan jo få en til å undres om hvor dypt slagordet på kosedressen stikker for henne personlig. Sitatet er hentet fra den australske forfatteren, sosialaktivisten og filmskaperen Irina Dunn, som igjen ble popularisert av feministen Gloria Steinem.

Har Gina Tricot gjort etiske vurderinger? spør Camilla Fossum Pettersen. Foto: Privat

Gina Tricot selger kvinneklær, og valget av modeller i markedsføringen er unge kvinner. Man kan vel anta at målgruppen for produktene som selges, er nettopp unge kvinner.

En kan derfor spørre seg om hva Gina Tricot egentlig vil oppnå med å spre et nedlatende sitat som sammenlikner en mann med en sykkel. Er det feminisme? Girlpower? Likestilling?

Hvilke signaler sender unge kvinner til unge menn, når de går med en genser med et slikt slagord? At de er ubrukelige og ubetydelige? Har Gina Tricot gjort etiske vurderinger?

Den 1. juli i år vedtok Stortinget i ny bioteknologilov at enslige kvinner kan ta i bruk assistert befruktning, og på den måten skaffe seg barn alene. Kvinner er dermed helt uavhengige av mannen.

Eller hvordan var det egentlig?

Biologi er kanskje et glemt fag på historiens skraphaug for noen, men noen årsakssammenger gjelder nok fortsatt. Husk på det, da, gutter, neste gang dere sykler til klinikken for å donere sædceller: For en del kvinnfolk er dere ikke verdt mer enn det dere sitter på! Altså, en sykkel.

God mannsdag!

Innsenderen reagerer på teksten som pryder denne genseren. Foto: Skjermdump/Gina Tricot

Svar fra Gina Tricot

Det var ikke tilsiktet at dette sitatet skulle bidra til polarisering mellom menn og kvinner. Vi beklager om det er blitt oppfattet slikt. I Gina Tricot ser vi på alle mennesker som likeverdige. Produktet er utsolgt og kommer ikke tilbake i butikk.

Anna Örneblad, Head of Campaign