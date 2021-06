Robotene vil ta flere jobber enn vi tror

Politikere må snakke om kunstig intelligens i valgkampen.

Kunstig intelligens truer målet om arbeid for alle. Dette må politikerne snart ta på alvor, mener Pourya Bigonah Bordal. Foto: Leremy / Shutterstock / NTB

Pourya Bigonah Bordal Student, NTNU

I september må jeg og mange unge bestemme oss for hvilken vei nasjonen skal bevege seg. I denne sammenheng har både Solberg og Støre valgt å appellere til unge ved å fokusere på arbeid. Det er én stor likhet ved deres løsninger og risikovurderinger angående fremtidig arbeid for unge: De nevner ikke kunstig intelligens (KI).

Dette syns jeg er merkelig, da estimat viser at datamaskindrevet automatisering kan føre til at nesten halvparten av jobbene forsvinner. Tematikken er så viktig at Biden-administrasjonen nylig lanserte en arbeidsgruppe for forskning på KI, «The National Artificial Intelligence Research Resource Task Force». Det er på tide at også norske politikere snakker om kunstig intelligens.

Kunstig intelligens har ingen klar definisjon. Essensen ligger i maskiners mulighet til å utføre arbeid som krever det vi kaller «intelligens» blant mennesker. Gjennom maskinlæring vil maskiner kunne organisere masse data og lære seg mønstre langt over menneskelig kapasitet.

Prosessene vil med andre ord automatiseres med minimal menneskelig innblanding. Disse systemene er ikke begrenset til en oppgave. Alt av problemløsning med mønster og repetisjon vil teoretisk kunne automatiseres.

Pourya Bigonah Bordal vil at norske politikere skal ta utfordringer knyttet til kunstig intelligens mer på alvor. Foto: Privat

Mange misforstår hvem som står i fare for å miste jobben. Det er ikke kun lavt utdannede som vil måtte finne seg ny jobb. Det er relativ enighet om at det er jobber som telefonselgere, lastebilsjåfører og resepsjonister, som er i størst fare for å bli automatisert. Imidlertid er ikke dette hele bildet.

Jobber som krever en bachelorgrad, er også i stor fare. Det er ofte kontorjobber som kan erstattes med ny programvare, viser en rapport fra Brookings Institution, en forskningsbasert tankesmie i Washington D.C. I rapporten pekes det faktisk på at jobber som krever omfattende robotikk, vil ta lengre tid. Her inngår mange yrkesfag som snekkere, rørleggere og elektrikere.

Mangel på kunnskap fører til manglende tiltak. Regjeringens perspektivmelding anser omskolering som svært viktig for fremtiden. Dette er fornuftig, men det ses ikke i sammenheng med kunstig intelligens.

KI skiller seg fra tidligere automatisering, da den ikke er begrenset til en sektor eller type arbeid. Så hva mener vi når vi sier at man skal omskolere? Hva skal man omskolere seg til?

Roboter kan ta over stadig flere oppgaver. Det kan skape et økt behov for omskolering i arbeidslivet. Foto: Blue Planet Studio / Shutterstock / NTB

Menneskehjernens evne til å tilegne seg nye ferdigheter svekkes etter 25 år. Derfor krever det mye mer å lære seg nye ting ettersom man blir eldre. Mange av dem som må omskolere seg grunnet automatisering, vil ikke klare det dersom det er et stort avvik fra deres kompetanseområde.

Alle har ikke egenskapene som trengs for å bli forskere, kunstnere eller andre spesialiserte yrker. De fleste av oss er normale og gjennomsnittlige. Dette har vært bra nok i tusenvis av år, men ikke lenger. KI truer det norske politiske mantraet om at det er «arbeid for alle». Hva hvis det slutter å være tilfelle?

Det er selvsagt svært mye godt som kan komme fra KI. Spesielt for kommende generasjoner. Imidlertid vil det være en overgangsfase hvor mange vil stå i fare for å bli arbeidsledige. Fravær av arbeid kan ha fatale konsekvenser for enkelte.

En studie fra New Zealand i 2003 fant at arbeidsledighet var assosiert med 2–3 ganger høyere risiko for selvmord. I tillegg er arbeidsledighet assosiert med økning i alkoholisme og kriminalitet.

Hva er løsningen? Føre-var-prinsippet er viktig. Vi vet kanskje ikke når, men en dag vil den teknologiske revolusjonen være her. Og da er det for sent. Norge må gjøre det samme som Biden-administrasjonen. Slik kan vi få kartlagt og utredet hva vi må være forberedt på og i hvilken retning vi må styre økonomien.

Unge i Norge fortjener å vite hvor sikre eller usikre ulike jobber er når de skal ta utdanningsvalget sitt. Det blir helt feil om tusenvis utdanner seg for en profesjon som potensielt kan være borte om 10–15 år.

Det er snart valg. Mitt ønske er at norske politikere tør å snakke om kunstig intelligens. Partiene som gjør dette, er på god vei til å få min stemme.