Jernbanereforma er på feil spor

Eg er redd reforma har vorte målet, sjølv om ho ikkje verkar.

Om ikkje opprettinga av Bane NOR gjev eit betre togtilbod for befolkninga, er sjølve poenget med opprettinga borte, meiner Nils T. Bjørke (Sp). Foto: Rune Sævig (arkiv)

Med reforma av jernbana har drifta vorte delt opp i mange mindre einingar. Jernbaneverket vart delt opp i Jernbanedirektoratet og statsselskapet Bane NOR. Bane NOR fekk eit eige dotterselskap for drift og vedlikehald av jernbane, Spordrift. Vy, som me ein gong kjende som NSB, har skilt ut ein rekke selskap.

Det er til saman nytta ein milliard kroner på å førebu og gjennomføra endringane i fire år.

Regjeringa har vore sikker på at reforma skulle gje meir jernbane att for skattekronene. Difor var det ikkje noko grunn til å evaluera om dei fekk det til. Fyrst etter at Aftenposten kritiserte at reforma ikkje har vorte evaluert, gjekk samferdsleministeren ut og sa at det skal gjerast.

Riksrevisjonen har gjort ei slik evaluering. I vår fekk Stortinget ein rapport som fortel at sjølv om løyvingane har auka, har ikkje opprettinga av Bane NOR ført med seg meir driftsstabilitet og vedlikehald av jernbana. Sjølve poenget med opprettinga er borte.

Nils T. Bjørke, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Departementet peiker på at dei sjølve gjer eit stort arbeid for å evaluera jernbanereforma. Skilnaden mellom departementet og Riksrevisjonen sitt arbeid er at Riksrevisjonen si evaluering er uavhengig. Der departementet fortel om store gevinstar frå reforma, fortel Riksrevisjonen ei anna historie.

Me får ofte høyra at om reforma berre får litt meir tid, så vil ho verka. Kor mykje tid som trengst, eller kva spor regjeringa følgjer for å koma fram, er uklårt. Ei reform som denne fører ikkje med seg meir driftsstabilitet om ikkje regjeringa syter for at det blir slik. Rapporten frå Riksrevisjonen syner at det manglar krav frå departementet til effektivisering i Bane NOR. Departementet seier dette er Bane NOR sitt ansvar.

Eg er redd reforma har vorte målet, sjølv om ho ikkje verkar. Mange einingar og underselskap gjer det vanskeleg for departementet å sjå heilskapen i jernbanedrifta. Fleire kokkar gjev meir søl og papirarbeid.

Om resultata ikkje kjem, er det lett å finna nokon andre å legga skulda på når so mange har litt av ansvaret.

Jernbanereforma er ikkje rett spor for å styrkja tog og bane. Senterpartiet vil ha ein integrert, offentleg jernbanesektor i Noreg, slik at slik at staten får gode mogelegheiter til å vidareutvikla både tilbod og infrastruktur. Då vil det vera klårt kor ansvaret ligg.