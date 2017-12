«Du er så stygg, kan du ikke bare henge deg?» «Du er feit, vurdert å slanke deg?»

De fleste av oss bruker internett og sosiale medier. Dessverre er det noen som bruker disse til «tråkke på» andre mennesker. Det er skremmende å lese kommentarfeltene på Facebook. Voksne mennesker som etter min mening ikke burde hatt «talerett». Voksne folk som skal være forbilder og rollemodeller for barn og ungdom. Det er ikke rart at det fortsatt finnes mobbing i skolen når ikke engang de voksne kan oppføre seg. Det finnes dessverre noen politikere, både i Norge og ikke minst i USA, som bruker Facebook og Twitter til å henge ut enkeltpersoner. Her har statsministeren vår en jobb å gjøre og ikke bare si «jeg ville ikke ordlagt meg på den måten».

Men den verste mobbingen og sjikanen skjer ofte i «lukkede rom» og da gjerne anonymt. Mange unge jenter og gutter får daglig meldinger om at de er stygge, tykke, tynne, hore, homo og så videre. De blir oppfordret til «å gjøre verden en tjeneste» ved å forsvinne og da helst ved henging. Hvem er det som skriver disse meldingene? Hvordan ser de ut? Perfekte glansbilder? Neppe! Er dette ungdommer som er proppet med overdrevet selvtillit, eller har de mangel på selvinnsikt? Hva er det som gjør at de tror de bedre enn andre? Hva skjedde med mangfoldet? Ingen av oss er like, noen er tynne og noen er runde, noen har en annen hudfarge og noen er homofile. Men alle er like mye verdt og alle har like mye rett til å leve.

Dessverre er det noen som rakker ned på andre for at de selv skal føle seg bedre. Disse møter man overalt i samfunnet: på skolen, på arbeidsplassen, innenfor idretten og organisasjonslivet. Hvordan stopper man denne mobbingen? Jo, ved å være gode og tydelige rollemodeller og forbilder for de unge. Nettroll er med på å «legalisere» mobbing og signaliserer at på nettet er alt lov. Altfor mange får ødelagt ungdomstiden av disse som tror at de verdt mer enn andre. Dette kan få svært uheldige konsekvenser for dem det gjelder; noen slutter på skolen, noen unngår sosiale tilstelninger og noen tar dessverre sitt eget liv.

Så tenk godt over hva du selv skriver og kommenterer på Facebook og på nettet, hva du sier rundt middagsbordet og si klart ifra hvis du hører noen snakke nedsettende om andre. Vær et forbilde og slå et slag for mangfold og fremsnakking.