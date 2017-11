Vi har startet arbeidet med å få en riktigere finansiering av dagbehandlinger.

Hans Mjelva kritiserer Helsedirektoratet for å ikke tilpasse finansieringsordningene til forbedringstiltak i sykehusene. Utviklingen av finansieringsordningene i helsetjenesten er en kontinuerlig prosess. Problemstillingen BT tar opp, der et sykehus (Haukeland) gjør mer intensivert behandling på dagtid som igjen kan forhindre en innleggelse, er høyst relevant.

Helsedirektoratet har startet en prosess med de regionale helseforetakene (RHF) for å finne endringer i aktivitetsbasert finansiering (ISF), som gir en riktigere finansiering av slike dagbehandlinger. Endringer i ISF må skje innenfor de økonomiske rammene for ordningen, og de må utvikles i samarbeid med helseforetakene. Endringer betyr nemlig at midlene i ISF må fordeles på en annen måte.

Sykehusene finansieres av de regionale helseforetakene, så endringer skal være forutsigbare. Vi har bedt foretakene gi oss en tilbakemelding på våre forslag til endring innen utgangen av november. Basert på tilbakemeldingene ser vi på hensiktsmessig innretning fra 2018 og videre utvikling.

Videre er det fra 2018 også gjort endringer i finansieringen av dagkirurgi i samarbeid med de regionale foretakene. Målet er også på dette området en utvikling i retning av at likt tjenesteinnhold finansieres likt uavhengig av gjennomføringsmåte og organisering.