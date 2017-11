Vi kan ikke gi oss i kampen om å kutte støtten til trossamfunn i Norge!

Vi må aldri gi oss i kampen om å få slippe å være med på et spleiselag som til de grader strider mot all fornuft. De ulike trossamfunnene er, etter min mening, i bunn og grunn en fanklubb. En fanklubb for Gud, Allah, Buddha, Shiva og så videre. På lik linje med en fanklubb for en sportsklubb eller en rockestjerne.

Forskjellen er bare at andre fanklubber ikke er støttet av staten. Men er det statens oppgave å støtte folks religionsutøvelse over skatteseddelen? Så klart er det ikke det. Og spesielt ikke når religiøse trossamfunn på sitt verste virker fordummende, fornekter vitenskap, diskriminer homofile og ikke-troende. Når de på utspekulert vis prøver å stramme inn kvinners rettigheter til selvbestemt abort. Og ikke minst drasser flere tusen år gamle utdaterte teorier om regler og moral vi skal leve etter, inn i nåtidens politikk.

Tro er og skal være personlig, og staten har ingenting med det å gjøre, annet en å sørge for en lovfestet religionsfrihet. Men i det ligger det også en rett til ikke å tro. Det mener jeg også innebærer å slippe å være med på å støtte religion- og trossamfunn med personlig opptjente penger.

Den siste tiden har Visjon Norge og da spesielt Jan Hanvold vært sterkt kritisert for sin kyniske måte å lure penger ut av fattige, gamle og uføre, med lovnad om helbredelse – jo mer penger du gir, jo mer helbredelse skal du få, halleluja! Men herregud - selv om jeg ikke på noen måte ønsker å støtte Hanvold, så har han i hvert fall ikke tvunget noen til å gi penger til Visjon Norge.

Jeg skulle gjerne sett det enorme engasjementet i kjølvannet av den saken, overført til kampen mot den norske stats bruk av skattepenger til trossamfunn. For i motsetning til Hanvold og Visjon Norges metode, så blir pengene krevd inn gjennom skattesystemet. Med andre ord, her har du ikke noe valg, helt uavhengig av om du tror eller ikke, eller om du er aktivt medlem i en av disse trossamfunnene. Og summen er ikke 100 millioner, men i forslaget til neste års statsbudsjett er planen å formidle 2,57 milliarder kroner til den norske kirke (DNK) og andre trossamfunn.

Hvor mye penger avhenger av hvor mange medlemmer de har. Og siden barn i Norge meldes automatisk inn i DNK når de døpes, vil et døpt barn, uavhengig om barnet selv har sagt seg enig, gjøre DNK 1000 kroner rikere hvert år.

Det må være en bedre måte å bruke 2,57 milliarder kroner på. Mitt forslag er å investere disse pengene i undervisning og gode lærere til å formidle kritisk tenking, vitenskapelig metode og ikke minst religionshistorie uten K. Skulle ikke dette være aktuelt så er det mange andre sektorer i Norge som sikkert hadde hatt meget god nytte av 2,57 milliarder kroner. Som for eksempel helsesektoren.