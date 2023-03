Selvsagt bør du få gratis kaffe på jobb

Dette er noe langt mer enn et «frynsegode» eller «velferdsgode».

Gratis kaffe eller te er viktig for trivsel, rekruttering og produktivitet, skriver Jana Midelfart-Hoff.

Jana Midelfart-Hoff Lege/professor, Bergen

Tilgang på gratis varm drikke og kjeks ser ut til å være et godt tiltak for overarbeidet og stresset helsepersonell. Det kom frem i en artikkel i det kjente medisinske fagtidsskriftet British Medical Journal (BMJ).

Dette har jo ikke bare relevans for helsetjeneste og helsepersonell.

Spør på de fleste arbeidsplasser om «gratis kaffe» bare er det? Nei, det er debrif, trivsel, sosialt bindemiddel og et tegn på at arbeidsgiver bryr seg.

En bekjent av meg fra universitetssektoren utbrøt da hun fikk høre om artikkelen: «Dette går jo rett inn i vår budsjettdiskusjon!»

«Alle som jobber i offentlig sektor, er klar over at «frynsegodene» er tilnærmet ikke-eksisterende», skriver Jana Midelfart-Hoff, som selv er lege.

For det er slik at når tallene blir røde, da letes det etter alle ting som kan få dem svarte igjen. Da er det fristende å ta de postene som det ser ut til å bli minst oppstyr om. Sånn som gratis kaffe/te i arbeidstiden, kutte i lunsjpausen eller i kantinens åpningstider.

Og ja, det å ta vekk kaffekanner på møterommet synes mindre dramatisk enn å holde stillinger ledige eller øke pasientkøer, for eksempel. Noen arbeidsgivere tenker at ansvaret for at arbeidstaker skal ha det hyggelig på jobb – som å varme seg på en kopp kaffe i et bygg i strømsparemodus – er arbeidstakers ansvar. Alene.

I et offentlig norsk helsevesen som i flere fag sliter med å få og holde på kompetansen, blir det å ivareta arbeidstakerne faktisk viktig. Det må legges til rette for trivsel! Det kan være slitsomt, frustrerende og ensomt til tider i alle jobber. Men det må også innimellom være hyggelig og gi en følelse av fellesskap. Er det ikke det, velger man seg et annet sted eller blir en som absolutt ikke gjør mer enn man må, en såkalt «quiet quitter».

Alle som jobber i offentlig sektor, er klar over at «frynsegodene» er tilnærmet ikke-eksisterende. Det aksepteres fordi det er andre goder med å være offentlig ansatt: bedre stillingsvern, gode pensjonsordninger osv. Men er det å få varm drikke på jobben gratis egentlig et frynsegode? I tidsskriftet BMJ gjengis en studie hvor folk med kontorjobb mente gratis varm drikke var viktigere enn tilbud om støtte til psykisk helsehjelp på arbeidsplassen, og det assosieres med økt moral og produktivitet. Det tyder på at kaffekoppen er viktig for den mentale helsen.

Det trenger ikke være så avansert som dette, men gratis kaffe eller te er viktig for trivsel, rekruttering og produktivitet, skriver Jana Midelfart-Hoff.

Hvor mange ganger har jeg ikke selv opplevd at viktige spørsmål eller vonde opplevelser plutselig kommer opp i en spontan kaffepause? Det med produktiviteten er også et godt poeng. Som en klok avdelingssykepleier sa til meg: «Selvfølgelig er det kaffe og te til de som jobber her. Hvis de må bruke arbeidstiden til å kjøpe kaffe, ja, da går det utover både pasientene og driften».

Utgifter til fri tilgang på kaffe og te for ansatte skal ikke rubriseres under «velferdsgode» i et budsjettdokument. Heller under «produksjonsstøtte» eller «driftsforsterkende tiltak». Tiltaket bør anses som et virkemiddel mot sykemelding og utbrenthet. Kanskje også gå inn under rubrikken «rekrutteringsfremmende/ kompetansebindende tiltak»? Da blir det ikke så lett å stryke når budsjettøksen heves.

En kopp kaffe er ikke bare en kopp kaffe, nemlig.

