Pappa stakk av! Betyr det at han ikke bryr seg?

Jeg tok et vanskelig valg. Hadde jeg valgt å være pappa, ville det blitt evige konflikter.

Anonym pappa

I 2009 og 2011 ble jeg pappa til to gutter i en by på Vestlandet, men dessverre har et samlivsbrudd sørget for at de aldri har blitt kjent med pappaen sin.

Konfliktnivået mellom oss to voksne var såpass høyt at jeg i 2012 valgte å flytte. Jeg dro til en annen by et annet sted i landet. Mine sønner har ikke sett pappaen sin siden, den eldste er nå tenåring.

«Hvorfor stakk han, bryr han seg ikke?» tenker sikkert mange.

Jeg unner ingen barn å vokse opp i en tsunami av konflikt mellom foreldrene – og mener at jeg har tatt et vanskelig, men riktig valg, når jeg har satt min sønners interesser foran mine egne.

Jeg måtte velge mellom å være pappa og ikke være pappa. Hadde jeg valgt å være pappa, så ville det blitt med evige konflikter om samvær; helger, sommerferie, påskeferie, juleferie og et utall av konfliktfylte dialoger, både muntlig og skriftlig.

Mine sønners hverdager ville vært preget av konflikter mellom foreldre som ikke kunne samarbeide om noe som helst.

Foreldre og megling Ved et samlivsbrudd der det er felles barn under 16 år, må foreldrene møte til megling på et familievernkontor. De plikter å møte samtidig. Megler kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at en eller begge foreldre møter sammen med fullmektig. Hvis sterke grunner taler for det, kan megler bestemme at det skal megles for foreldrene separat. En forelder plikter likevel ikke å møte dersom tvingende grunner gjør seg gjeldende. Megler avgjør hvorvidt tvingende grunner foreligger. Barn og foreldre har rett til samvær etter barneloven. Men megler kan ikke pålegge en forelder samvær. Blir ikke foreldrene enige, kan det reises sak for domstolen. Kilder: Lovdata.no og bufdir.no.

Nylig kalte familievernkontoret i kommunen der mine sønner bor meg inn til meglingsmøte. Mine sønner, spesielt tenåringen, hadde et ønske om å bli kjent med sin pappa.

Jeg ble først positivt overrasket over at mor etter tolv års null-kommunikasjon plutselig hadde bedt familievernkontoret om hjelp til å imøtekomme guttenes ønske og få i stand en samværsavtale.

Men mor ville ha separat megling. De ville altså at jeg skulle komme tilreisende for å ha et meglingsmøte, men uten mor til stede.

Jeg vil gjerne bli kjent med mine sønner og er villig til å strekke meg langt for at de skal bli kjent med sin pappa. Men når mor ikke er villig til å strekke seg, da blir det ikke noe meklingsmøte.

Jeg takket nei til å komme, for megling uten en motpart å megle med, er ingen reell megling. Da er det en skinnmanøver for å kunne si til guttene at hun har prøvd, men pappa ville ikke møte.

Konfliktnivået mellom oss voksne er fremdeles så høyt at vi aldri vil kunne samarbeide om noen ting som helst, selv ikke tolv år etter samlivsbruddet.

Hvem ivaretar mine sønners interesser?

Ingen gjør det. De ønsker å bli kjent med pappaen sin, men ingen kan hjelpe dem. Når de voksne ikke kan samarbeide, så kan ingen hjelpe barna. Familievernkontoret kan heller ikke bestemme samvær.

Om noen få år er guttene blitt unge menn, da kan de selv ta kontakt med pappaen sin, uten at mammaen kan nekte dem det.

Jeg har spart mine sønner for masse konflikter. De må riktig nok vokse opp uten sin pappa, men også uten en hverdag preget av konflikter mellom mor og far.

Konsulenten fra familievernkontoret avsluttet sin dialog slik:

«Det bekymrer meg at guttene betaler prisen for fiendtligheten imellom dere to voksne. De er nysgjerrige på hvem du er, og du er en bit av deres identitet som mangler. Er dere voksnes bitterhet viktigere enn barnas sårhet? Dette er jo bare trist, det er hjerteskjærende å tenke på hva guttene er blitt frarøvet.»

Det er ingen tvil om at historien til disse guttene er hjerteskjærende, men jeg står for mitt valg – det viktigste jeg har gjort for disse guttene, er å stikke av! Jeg har spart dem fra å vokse opp i masse vonde konflikter mellom foreldre.

BT kjenner innsenderens identitet.