La sykehjemspresten få fortsette

De eldre skal ha noen å snakke med mot slutten av livet.

Eldre mennesker må få tid og rom til å snakke om det som ligger dem på hjertet mot slutten av livet, mener Åsta Marie Olafsson.

Åsta Marie Olafsson Diakon og PhD-kandidat ved VID vitenskapelige høgskole, Bergen

Debatt

«Vi skal tilby tjenester til alle innbyggere, uavhengig av hvilken tro de har», sier byråd Ruth Grung, ifølge BT 13. november. Uttalelsen kommer i forbindelse med at Bergen kommune skal kutte den aller siste prestestillingen på sykehjemmene og erstatte den med en legestilling.

Betyr det at legen skal ta over prestens oppgaver? De eldres behov forsvinner jo ikke med prestestillingen. Jeg må si jeg forundres over at byråden – satt på spissen – setter likhetstegn mellom en prest og en lege i denne saken.

Ifølge kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet», skal helse- og omsorgstjenestene «sørge for at den enkeltes tros- og livssynsutøvelse og behov for samtaler om eksistensielle spørsmål blir ivaretatt». Prester og diakoner er to yrkesgrupper som på en særlig måte har kompetanse på å imøtekomme disse behovene, selv om det fins mange gode helsearbeidere også.

Diakonene jeg intervjuet i forbindelse med en nylig publisert artikkel, formidlet at mange eldre har behov for noen å snakke med om livet og døden. Noen ønsker også religiøse ritualer. Skandinavisk forskning viser at mange pasienter foretrekker prester fremfor sykepleiere når det gjelder åndelige og eksistensielle spørsmål, og at sykepleiere ofte henviser pasienter til presten. I tillegg er det en del allmennleger som ikke har tid til eller vegrer seg for å snakke om eksistensielle spørsmål.

Det ser dermed ut til å være et behov for profesjonelt samarbeid med fagpersoner som er kompetente eksistensielle samtalepartnere, som for eksempel prester eller diakoner. Vi trenger ulike yrkesgrupper for å imøtekomme de eldres ulike behov på en best mulig måte.

Mange eldre har stort behov for samtaler om religion og eksistensielle spørsmål, skriver innsenderen.

Som sykehjemsprest Sverre Langeland påpeker, er det enn så lenge langt flere medlemmer av Den norske kirke – og jeg vil tilføye frikirkesamfunn – enn andre religiøse samfunn på sykehjemmene. Og så må det samtidig planlegges for hvordan dette vil forandre seg og imøtekommes i fremtiden.

«Hvis du er gammel, så blir ikke du hørt eller sett.»

Sitatet er hentet fra et intervju med en eldre kvinne i forbindelse med en datainnsamling jeg gjorde til en annen vitenskapelig artikkel. Kvinnen erfarte at eldre ikke ble spurt om deres meninger lenger. Det får meg til å spørre om kommunen har spurt sykehjemsbeboerne om hva de mener de trenger? Trenger de enda en lege, eller trenger de en som har tid og kompetanse til å lytte og til å snakke om både de dagligdagse ting og de store eksistensielle spørsmålene?

Ifølge forskning tyder det nemlig på at eksistensielle spørsmål er fremtredende for eldre mennesker på institusjon. Har legen tid og kompetanse nok til å ha eksistensielle samtaler med eldre på sykehjemmene? Diakoner og prester har det, uavhengig av pasientens livssyn.

Byråd Grung oppgir strammere økonomiske rammer som begrunnelse for at prestestillingen skal erstattes med en ekstra lege. Jeg på min side vil like å se at en legestilling er billigere enn en prestestilling. I tillegg vil byråden gi støtte til ulike religiøse organisasjoner. Jeg kan ikke se at dette utgjør en økonomisk innstramming. Derimot er jeg glad for at andre religiøse organisasjoner også får støtte!

Mitt ønske er at eldre mennesker skal få tid og rom til å snakke om det som ligger dem på hjertet mot slutten av livet, få mulighet til å forsone seg med livet slik det ble, og finne fred. For noen fordrer dette samtaler med kompetente eksistensielle samtalepartnere. Det har Bergen kommune råd til å spandere.

Så kjære Grung og Bergen kommune: La sykehjemspresten få fortsette sin gjerning – for våre eldre medborgeres skyld!