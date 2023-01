Vis meg sakene deres, og jeg skal gi dere debatt

Rune Bakervik og Christine Meyer er utydelige politiske skygger.

Trond Tystad utfordrer byens politikere – især byrådsleder Rune Bakervik (Ap) og byrådslederkandidat Christine Meyer (H) – til å ta tydeligere standpunkt.

Trond Tystad Byrådslederkandidat, Bergenslisten

Høyres og Arbeiderpartiets byrådslederkandidater synes enige om at valget og den politiske debatten ikke skal handle om at byen skal graves opp på kryss og tvers i årevis – for å omdannes til en transportkorridor for tungtransport. For dem er den debatten underordnet og står i veien for alle andre saker, som de hevder.

Bergenslisten innrømmer at vi er sterkest og klarest på én sak. Byen skal ikke bli et tidobbelt mareritt av det vi har sett øst for Oasen og på Mindemyren. Og sjøfronten vår skal ikke brukes som forstadsbanekorridor, men utvikles til byrom.

Og la meg legge til, når Bybanen skal mot Dokken, skal den gå i den utmerkede granitten under byen, som også kan gi oss et stopp under Torgallmenningen. Vi vil kort sagt ta vare på byens historiske sentrum og reservere det for menneskene.

Det er viktig nok til at vi fortsetter kampen. Men vi lager program også på alle andre viktige felt.

Christine Meyer eller Rune Bakervik blir trolig byrådsleder i Bergen etter valget i høst. Men hva de egentlig mener om saker og ting, er vanskelig i vite, ifølge innsenderen.

Det vi ikke aksepterer, er at fordi vi er et parti som er tydelig på en sak, så kan ikke byen drøfte annet. Jeg har studert avisene siden det ble klart at Meyer og Bakervik ble mine konkurrenter som byrådslederkandidater.

Jeg har fått med meg at begge vil bli byrådsleder. Meyer har hage og hater å tape i squash, selv når kampen ble utsatt. Og Bakervik er en gutt av mitt hjerte som heier på Brann, kommer fra Fyllingsdalen og bor i Nordnes-republikken. Der stopper det.

Begge to har partiapparat og millioner av skattekronene våre satt inn i politiske heltidsstillinger for partiene sine. De har rådgivere og sekretærer. Stort sett finansiert igjen fra skatten vår.

Over 99 prosent av avissidene jeg gikk gjennom, er uten saker om Bybanen over Bryggen. Men de er også stort sett skåltom for hvilke andre saker disse to lederne brenner for, utover oppramsing av litt generelt og litt floskler en meget sjelden gang.

Det er altså ikke den viktige debatten om at sentrum skal bli en slagmark i årevis, som sperrer for andre saker. Det er at byrådslederkandidatene til våre to hovedutfordrere opptrer som ledere for null-saks partier.

Jeg drøfter gjerne andre saker med både Bakervik og Meyer, om de kommer på banen med noen diskutable standpunkt. Kanskje blir vi enige, kanskje ikke.

Det er mulig å drøfte politikk, se på MDG-Bakke. Han overskygget Ap i byråd, og han overskygger nå Meyer i opposisjon. Det eneste svaret han får, er jo at Ap ikke vil se ham lenger, men at Meyer åpner for ham i byrådskonstellasjonen hennes om det kan bringe henne til makten.

Vi vet at Bakervik i gamle dager hadde standpunkt. Meyer og Norman huskes for å ha flyttet et drøss med statlige institusjoner ut av Oslo. Nå er både Bakervik og Meyer utydelige skygger.

Da er vi ved sakens kjerne. Solberg og Støre er åpenbart opptatt av at filialkandidatene deres i Bergen kommer i posisjon og i samarbeid med nasjonale minipartier. Meyer og Bakervik følger lojalt opp og gjør dette til en slags ansettelse av administrerende direktør for Bergen.

De presenterer CV-en sin, forsøker ellers å fremstå mest mulig forsiktig og diskret og unngår sterke meninger eller meninger i det hele tatt. Så skal velgerne ansette den ene eller den andre.

Da kan direktøren, unnskyld byrådslederen, sette sammen sitt lederteam fra forskjellige partier uten at noe er bundet opp. Det eneste store målet for styringsplattformen er om det er Meyer eller Bakervik som styrer fra dag til dag, og fra kabinettsspørsmål til kabinettsspørsmål.

Trond Tystad sammenligner Høyre og Arbeiderpartiets byrådslederkandidater med Birgitte Seyffarth, bedre kjent som «Tause Birgitte» i TV Norge-programmet Casino. Her med programleder Hallvard Flatland.

Vi hevder at keiseren ikke har klær. Bybanespørsmålet er ikke årsaken, men kun en unnskyldning for at Bakervik og Meyer kappes om å være vår tids «Tause Birgitte» når det gjelder politikk.

Bergenslisten drives på dugnad. Vi kommer tydelig ut med vern av sentrum til myke verdier og ikke tungtransport, nei til steinbehandling i boligområder, vern av drikkevann i Eidsvåg og Fana, økning til frivillig kultur og idrett, kutt i politisk byråkrati til fordel for nærmiljømidler, styrking av psykiatri, berging av fastlegeordningen, variert boligbygging og parker i bydelen. For eksempel.

Vi møter gjerne Bakervik og Meyer i avklaringer på viktige punkter for velgerne når som helst. Men da må vi se Bakervik og Meyer slik vi engang kjente dem, som mennesker som står frem med en klar politisk profil. Ledere som tør å drømme, ta et og annet kontroversielt standpunkt og mene konkrete ting som skiller dem fra de grå veggene i Rådhuset.