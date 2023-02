«Du er fremoverlent og sulten»

Kravene som listes opp i hver eneste stillingsannonse, er fullstendig åpne for tolkning.

Fredrik Fornes mener mye som står i stillingsannonser, er vanskelig å tolke for søkerne.

Fredrik Fornes Markedsfører, journalist og foredragsholder

Det er på tide at vi stopper opp, leser gjennom kravene som helt ukritisk listes opp i hver eneste stillingsannonse, og spør oss selv: Hvordan kan dette tolkes?

I dagens marked er kampen om hodene tøffere enn noen gang. Likevel produseres det hver eneste dag hårreisende dårlige stillingsannonser på samlebånd. Det er ganske fascinerende hvor lite innsats som legges ned i disse tekstene, og hvor lite de har utviklet seg de siste tyve årene.

Gjør du et enkelt søk i papirarkivet til BT fra tidlig 2000-tall, vil du raskt kunne finne stillingsannonser formulert prikk likt slik de blir i dag.

Det største problemet: Listene over de vanlige kravene er veldig lite spesifikke – og fullstendig åpne for tolkning. Bare se hvordan jeg personlig tolker noen av de vanligste:

«Du er fremoverlent og sulten» - Du bøyer deg over tallerkenen når du spiser i kantinen.

«Du må ha minst ti års erfaring» - Vi bryr oss ikke om at du har sittet på rumpen og gjort en dårlig jobb - så lenge du har gjort det lenge. Antall år i gamet tilsvarer alltid grad av kompetanse, 1:1.

«Du må ha minst ti års erfaring - og er ung og dynamisk» - Du begynte å jobbe da du var tolv.

«Du må ha en relevant mastergrad» - Vi driter i hva du har master i, så lenge du har en master. Det er SÅ KULT med master.

«Du kan jobbe både selvstendig og i team» - Du er en helt vanlig oppegående person som kan jobbe på de to eneste måtene som finnes i verden.

«Du leverer på verdiene våre (sett inn tre intetsigende ord)» - Forfatteren av annonsen husket selv bare to av verdiene, men fant det tredje i et nedstøvet dokument i skapet til Terje.

«Du er utadvendt» - Du er ekstrovert, slik som forfatteren av stillingsannonsen.

«Du er positiv og smilende» - Du klarer å utvise en helt normal grad av folkeskikk.

Jedi-master? Det spiller ingen rolle hva du har master i, så lenge du har master.

Moralen? Ikke list opp krav som er fullstendig åpne for tolkning.

«Gode kommunikasjonsevner» kan for noen bety at du må kunne skrive e-poster helt uten skrivefeil. For andre kan det bety at du må elske å ta mange telefoner.

«Evne til å jobbe i team». For noen: Du må være flink til å ta med kake når folk har bursdag. For andre: Du må tåle å sitte i møte med kolleger du ikke liker.

«Lidenskap for faget». For noen: Du elsker det du driver med. For andre: Du må være villig til å jobbe overtid uten å klage.

Vil du ha de beste folkene til å søke på annonsen din, må du forklare hva du faktisk mener med kravene dine – og knytte disse opp mot arbeidsoppgavene.

Hva er det du egentlig leter etter? Hvorfor er disse kravene så viktige for deg og bedriften din? Og hvordan har de en logisk sammenheng med oppgavene som skal løses?

Om du eksempelvis krever ti års erfaring og mastergrad, men nekter å ta i folk som har bikket 40, fordi du aldersdiskriminerer – ja, da får du ha lykke til i jakten.

I dagens tøffe jobbmarked må du være spesifikk. Å si at du ønsker en «proaktiv multitasker med god arbeidsmoral» funker ikke lenger.

Ikke bare fordi det ikke sier oss noe som helst – men også fordi enhjørninger med superkrefter faktisk ikke finnes.

Innlegget ble først publisert på Linkedin.