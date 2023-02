Hva mener Bergen Høyre egentlig om Bybanen til Åsane?

Bergenserne, og særlig folk i Åsane, fortjener å få vite dette.

Høyre har vært vinglete når det gjelder bybaneutbyggingen til Åsane, mener innsenderen.

Djani Behram Bystyrekandidat for Arbeiderpartiet

10. januar var leder for Høyres programkomité Charlotte Spurkeland i Bergens Tidende og uttrykte at Høyre ikke kom til å kreve omkamp om bybanetraseen. I det endelige utkastet til Bergen Høyres kommunevalgprogram for perioden 2023–2027, som vedtas 23. februar, står det at Høyre mener at Bybanen bør planlegges i tunnel.

De foreslår videre at kommunen skal «gjennomgå hele reguleringsarbeidet for Bybanen til Åsane for å finne innsparingsmuligheter og bedre løsninger». De vil ha «bedre løsninger», men samtidig foreslår de «[…] kraftige kutt i hele prosjektet».

Høyre har blitt mer og mer utydelige siden Christine Meyer ble byrådslederkandidat for partiet, mener Djani Behram.

På den ene siden er det vanskelig å forstå hva Høyre mener om hvor Bybanen til Åsane skal gå – ved Bryggen eller i tunnel?

Ved valget i 2019 var de tydelige på at Bybanen skal gå i tunnel, men Høyre har blitt mer og mer utydelige siden Christine Meyer ble byrådslederkandidat for partiet. Bergenserne har rett til å vite hva Bergen Høyre mener om dette spørsmålet.

På den andre siden er det merkverdig at Høyre nå foreslår enorme kutt i Bybanen til Åsane. Så langt har de stemt for de dyreste løsningene. I mediene har Høyre sådd tvil om hele prosjektet og kalt det et luftslott. Samtidig holder de fast på ønsket om tunnel etter alle utredningene som viser at det er både dyrt og urealistisk.

Vi skal selvsagt ha nøkterne løsninger, men Bybanen er en stor investering, og kostnadene må vurderes opp mot det byen får igjen. Høyres ønske om å gjennomgå alle reguleringsplanene på nytt, med nye omkamper, vil bare sette hele prosjektet på spill og utsette bybaneutbyggingen ytterligere.

Jeg er glad for at byrådet utgått av Arbeiderpartiet og Venstre er tydelige på at Bybanen til Åsane skal bygges raskest mulig basert på den vedtatte traseen. Det fortjener bergenserne – og særlig folk som bor i Åsane.