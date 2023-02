Tyrkia skjelver

Kriserammede Tyrkia er vertsland for millioner av syriske flyktninger. Nå skjelver landet under en naturkatastrofe som rammer både innbyggere og de mange flyktningene.

Nesten 9000 mennesker er nå meldt omkommet etter jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria natt til mandag 6. januar.

Are John Knudsen Seniorforsker, Chr. Michelsens Institutt (CMI)

Under borgerkrigen i Syria ble opprørsområdene i byer som Homs, Idlib og spesielt Aleppo, knust, først av tønnebomber – og senere russisk fly- og militærstøtte. Det brakte store folkegrupper på flukt. Som bybeboere på flukt søkte de fleste seg til byer og tettsteder i Tyrkia, nå som «urbane flyktninger».

Dette var bevisst politikk fra Assad-regimet for å endre landets demografi og tvinge opprørske sunnimuslimer på flukt. Mye av boligmassen i Syria er derfor knust og sønderbombet, samtidig som det mangler utstyr til å finne og redde overlevende.

I 2015 førte «flyktningkrisen» over Middelhavet til at EUs medlemsland ville stoppe migrantstrømmen med alle midler. Gjennom avtalen mellom EU og Tyrkia i 2016 ble Tyrkia gjort om til en lagringsplass for mer enn 3,6 millioner flyktninger og migranter.

Kort etter stoppet migrantstrømmen opp, og antallet migranter sank dramatisk, samtidig som EUs medlemsland stengte grensene. Slik har det fortsatt siden, noe som endret Tyrkia fra et transittland til et vertsland for flyktninger fra Syria og en rekke andre land.

Are John Knudsen tror midlertidige bosetninger etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria fort kan bli langvarige, i påvente av gjenoppbygging.

Det er helt klart at innelukkingen av flyktninger og migranter i Midtøsten-regionen – spesielt i Tyrkia, men også internt fordrevne i Syria – har gjort at mange ble værende der. De fleste i byer og tettsteder i grenseområdene og bare et fåtall i leirer. I årene siden har bare et lite mindretall returnert til Syria frivillig, men flere er blitt deportert fra nabolandene, og grensene er stengt.

Tyrkia har markert seg som et effektivt vertsland med moderne og veldrevne flyktningleirer og tilbud om språkkurs, utdanning og opplæring. Samtidig har Tyrkia stengt grensen mot Syria og opprettet buffersoner inne i landet for å tvangsflytte flyktninger dit.

På tross av økende motstand mot de mange flyktningene har mange syrere funnet seg til rette i Tyrkia, med vekt på felles kultur og religion, og bosatt seg i blandede nabolag, de fleste i grenseområdene, men også i kystbyer og storbyer som Istanbul med en halv million syrere.

En by står likevel i en særstilling, nemlig Gaziantep, en rasktvoksende millionby som nå er svært hardt rammet nær senteret for jordskjelvet. Omtrent 400.000 syriske flyktninger bor i Gaziantep, og byen er kjent for å ha tatt spesielt godt imot de mange flyktningene, med historiske bånd mellom byene Gaziantep og Aleppo i Syria.

På kort tid ble det etablert syriske butikker, restauranter og markeder, kjent som «Lille Aleppo», samtidig som mange fant seg arbeid i byens tekstilindustri og plass å bo i nybygde boliger for flyktninger.

Det store flertallet av de syriske flyktningene bor i byer og tettsteder, med flyktninger og lokale side om side i samme bygning og nabolag. Boligmassen er her, som ellers i Syrias naboland, blandet. Et mindretall av husene kan være det som lokalt kalles gecekondu, enkle hus satt opp over natten, uten bygge- og gravetillatelse.

Disse boligene vil være mer utsatt ved jordskjelv og er ofte leid ut til syriske flyktninger. Lav byggestandard og manglende kontroll, slik vi kjenner det fra jordskjelvkatastrofer i andre land, kan derfor ha bidratt til de massive ødeleggelsene og det økende antall omkomne.

Jordskjelvet kan utløse en ny flyktningstrøm, tror innsenderen. På bildet vises ødeleggelser i Aleppo i Syria.

Nå må overlevende og hjemløse huses i påvente av opprydning og gjenoppbygging. Noen vil kunne flytte inn hos familie, slekt og venner, eller i ledige hotellrom, men mange vil være avhengig av midlertidige boligløsninger som telt, brakker og konteinere. Erfaringer viser at slike midlertidige boløsninger ofte blir langvarige.

Dette vil også markere starten på en ny krise, der mange på nytt står på bar bakke med en daglig kamp for å overleve i en kriserammet region avhengig av humanitær bistand, og der mangel på alt vil kunne bringe nye grupper på flukt både fra Syria og Tyrkia til tryggere områder.

Det er derfor grunn til å tro at EU vil samle seg om en omfattende bistandspakke til Tyrkia i solidaritet med landet og de mange ofrene, og for å forhindre en ny strøm av flyktninger mot Europa.