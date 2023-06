Er det mulig å ikke mene noe om Bybanen?

Høyre har ingen politikk for vårt viktigste byutviklingsgrep.

Tidligere byrådsleder for Høyre, Martin Smith-Sivertsen, er sterkt kritisk til eget parti.

Martin Smith-Sivertsen Tidligere byrådsleder i Bergen for Høyre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I år er det vanskelig å drive valgkamp for Høyre. Bergen Høyre har valgt å ikke ha noen mening om Bybanen i Bergen sentrum i neste valgperiode. De vil passivt støtte at banen legges over den historiske Torgallmenningen, Torget og Bryggen.

De har ingen oppfatning om bybane til Dokken. Når Bybanen til Åsane legges i sentrumsgatene, vil også Bybanen til Dokken legges i bygatene. Vi ender opp med et bybanekryss ved Torgallmenningen, rett ved siden av Sjømannsmonumentet. Heller ikke dette har Høyre noen oppfatning om.

Innsenderen har engasert seg i foreningen Bergen Sentrum 2050, som har utarbeidet en egen tunnelløsning for Bybanen til Åsane.

Onsdag ble trase for Bybanen til Åsane vedtatt av et flertall i Bergen bystyre. Jeg er sterkt for bybane til Åsane, men jeg vil ha den i tunnel i Bergen sentrum. Gårsdagens vedtak legger ikke saken død for mitt vedkommende. Tvert imot. Jeg vil jobbe langsiktig i foreningen Bergen Sentrum 2050 for å fremme en god helhetlig tunnelløsning.

Bystyrets vedtak er ikke noen endelig avslutning av saken. Det er langt frem til en investeringsbeslutning kan tas. Det er store uløste spørsmål, det trengs en ny konsekvensutredning, og utbyggingen er ikke finansiert.

Jeg respekterer at mange mener bybane over den historiske Torgallmenningen, Torget og Bryggen er helt fint, eller et nødvendig onde for den saks skyld. Jeg er ikke enig i dette, men jeg har stor respekt for dem som er av en annen oppfatning enn meg.

Samtidig har jeg alvorlige problemer med at et politisk mindretall og et mindretall i befolkningen har trumfet flertallet i en så viktig sak, år etter år. Innbyggerne i Bergen vil ha tunnel under sentrum, men det har ikke politikerne tatt hensyn til.

Men tilbake til Høyre. Med galluper på rundt 35 prosent i oppslutning velger Høyre å ikke ha noen oppfatning om Bybanen i neste valgperiode.

For meg er det viktig å jobbe frem en mer moderne og helhetlig løsning, heller enn å benytte de mest sentrale gatene og byrommene til bybane. Foreningen Bergen Sentrum 2050 har vist at man kan bygge en tunnel under sentrum, i fast fjell, som ikke går under middelalderbyen og viktige kulturminnelag.

Denne tunnelløsningen er ikke dyrere enn dagløsningen, og den tar ikke lengre tid å bygge. Den skåner sentrum for en mangeårig byggeperiode, og den lar gater og byrom benyttes til fotgjengere, syklister, folkeliv og folkefest. Denne tunnelen har Høyre ingen oppfatning om.

Fordi det må investeres i det overordnede veisystemet før man kan bygge bybane i sentrumsgatene, vil det ta tid å bygge Bybanen til Åsane. Først etter dette vil man bygge til Dokken.

Bergen sentrums største utbygging siden gjenoppbyggingen etter bybrannen i 1916 vil bli bygget uten at Bybanen er på plass. Det kan gå 10–20 år etter at Dokken-utbyggingen er ferdig, før Bybanen kommer dit. Dette har Høyre ingen mening om.

Hvis Bybanen til Åsane bygges i dagen, så vil etter all sannsynlighet også Bybanen til Dokken og videre mot Laksevåg bygges i dagen. Banene fra sør, nord og vest vil møtes ved Torgallmenningen, rett ved siden av Sjømannsmonumentet. Høyre har ingen mening om dette.

Det er ganske ironisk, men svært mange i Høyre tror ikke Bybanen til Åsane vil bli bygget. Allikevel vil Høyre ikke bruke tid på å finne en bedre løsning for Bybanen i Bergen sentrum.

Jeg beklager på det sterkeste å måtte si det, men Høyre har nå, så vidt jeg kan se, ingen politikk for vårt viktigste byutviklingsgrep, som er Bybanen.

Bergen Høyre kunne valgt å ha en ambisiøs og miljøvennlig byutviklingspolitikk. I stedet er det partiet Venstre sine utdaterte løsninger med bybane ved Torgallmenningen, Torget og Bryggen som blir valgt.

For dem som heller vil ha bybane i tunnel, kan jeg ikke anbefale at man stemmer på Høyre i Bergen ved valget i september.

For dem som vil ha bybane til Dokken, kan jeg heller ikke anbefale å stemme Høyre. For dem som vil ha mer bybane, kan jeg dessverre heller ikke anbefale å stemme Høyre i september.

Innsenderen står på Høyres valgliste for Bergen for høstens lokalvalg, på 46. plass.