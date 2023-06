Problemet er ikke barna, det er de voksne

Du er ikke mye opptatt av barna og deres oppvekst, når du i fullt dagslys ytrer hatefulle meninger og kommer med lovnader om vold.

Skeive blir til stadighet bedt om å ta mindre plass, skriver Alexander H. Sandtorv.

Alexander H. Sandtorv

Redd Barna avlyser pridefestival for barn og unge i Bergen, etter at det har florert voldstrusler og trakassering på sosiale medier. Redd Barna sier at de ikke vil at noen barn eller unge skal risikere å møte trusler på et Redd Barna-arrangement.

Det er ikke bare hyklersk, men forkastelig. Ikke av Redd Barna, jeg synes vurderingen er helt riktig, men av dem som mener «vi må tenke på barna», samtidig som de lover å utøve fysisk vold mot folk.

Jeg kjenner disse menneskene godt. De tar stor plass i sosiale medier. Du kjenner typen – latteremojis på saker om skeive som har blitt skadet eller slått. Sinte, fæle, sårende og ekle kommentarer på saker som handler om pride-flagg. Det er visst det absolutt verste disse folkene vet. Ord som pervers, unaturlig, ekkelt, morbid, og så videre.

Det er visst en byrde at skeive har pride – kan vi ikke ta mindre plass? Slutte å «trykke seksualiteten vår i trynet på alle sammen». Gå tilbake i skapet, slutt å være så rar. Vær som oss – heterofile.

De har god tid, disse folkene, for det tar ikke lang tid før en sak som handler direkte eller indirekte om pride, går online, før de er der. Vi skeive plukker opp slike kommentarer gjennom osmose. Vi tar det til oss hver gang. Noen er flinkere enn andre til å gi slipp eller overse det. Men vi ser det. Det er vanskelig å la være. Det er der hele tiden.

Slike mennesker – og jeg må nesten anta at de fleste av dem er heterofile – er mer opptatt av pride enn skeive er. Det er ikke mange skeive jeg kjenner som kommenterer på hver eneste sak om pride, fra NRK til en eller annen lokalavis.

De mener at pride er ideologi, at pride er perverst seksualisert, og at barn ikke har noe å gjøre på et pride-arrangement.

Barna kan fint se en film med to heterofile som kysser og tafser. Barna kan bli spurt om de har en kjæreste av motsatt kjønn, når de er seks år. Det går fint. Men ikke kom her med en drag queen. Da har det gått for langt.

Det drypper av dobbeltmoralisme å holde barna foran seg, for så å komme med voldstrusler. Du er ikke mye opptatt av barna og deres oppvekst, når du i fullt dagslys ytrer hatefulle meninger og kommer med lovnader om vold.

Kanskje dette ikke handler om barn, men om deg? Kanskje problemet er menneskesynet ditt? Jeg undrer meg over hvem som er ideologiske her.

Så la oss snakke litt om vold. Voldstrusler er noe mange skeive opplever gjennom livet. Og skeive opplever også direkte fysisk vold. I fjor ble to menn drept og minst 21 mennesker skadet på utesteder i Oslo, under pride.

Jeg hadde selv venner og bekjente som var på et av Oslos skeive utesteder, og dro hjem bare en time før skytingen fant sted. Jeg kunne like godt ha vært der selv. Vi skeive liker å komme oss litt ut. Vi husker kollektivt mange hundre år med å være stengt inne i et skap.

Politiets trygghetstjeneste (PST) har gjort en egen trusselvurdering for pride-arrangementer. LGBT+-personer inngår i fiendebildet til høyreekstremister og ekstreme islamister.

Igjen: Jeg lurer på hvem som er ideologiske.

Arrangementet som ble avlyst, skulle ikke bare inkludere barn og unge som er skeive, men også vise ikke-skeive at alle er velkomne i et mangfoldig samfunn.

Jeg er voksen mann nå, men da jeg var ung, var slike arrangementer helt usynlige. Det hadde betydd mye for meg å vite at andre som meg var velkomne. At vi var en del av byen, av samfunnet.

Jeg har ikke møtt et eneste barn eller ungdom som sier at de skal drepe noen som drar på et pride-arrangement. Bare voksne.