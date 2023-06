Blir barnet ditt et monster på butikken? Hold ut!

Om du unngår kamper i dag, risikerer du å tape i lengden.

Det kan være tøft å stå i det når barnet tar alle virkemidler i bruk for å få is.

Marit Frimannslund Barnehagelærer og høgskulelektor på HVL, Bømlo

Kjære deg som har små barn. Du må slutte med å lage livet så sykt lett for deg selv! Det er ikke en fordel at du unngår å ta kampen med barnet ditt. At du ønsker å ha det lett og unngå ubehageligheter, vil ikke gagne ditt barn eller samfunnet.

Jo da, jeg vet at jeg kaster stein i glasshus når jeg nå står her på butikken. Toåringen hyler og skaller hodet gjentatte ganger i gulvet, og jeg har brytekamp med fireåringen, så hun ikke skal få åpnet isdisken.

Jeg tar meg i å vurdere om jeg bare skal kjøpe den isen likevel og komme meg ut av situasjonen så fort som mulig.

Får barna et nei på butikken mens de er små, vil sjansen for å ha hylende tenåringer minske, skriver Marit Frimannslund.

Hvorfor skal vi som har små barn, alltid stå i disse situasjonene? Hva er poenget, og hvorfor skal man holde ut kampen? Jo, nettopp det skal jeg fortelle deg.

Det er nemlig slik at små barn øver seg på situasjoner hele tiden. Du som er voksen, har jo prøvd deg på disse situasjonene mange ganger, og du har lært hva som er normer og regler i samfunnet.

De minste vet ikke det enda, og derfor må de bruke barndommen sin på å øve seg. Jo flere ganger de får lov til å ta del i en hverdagssituasjon, hvor de møter for eksempel kjedsomhet og motstand, jo større er sjansen for at situasjonene blir lettere å håndtere senere i livet.

Om vi aldri tar barna med på butikken fordi det er lettere å handle alene, eller alltid lar dem vinne i spill for å slippe grining, kan vi heller ikke forvente at de plutselig skal tåle et nei på butikken eller et tap i spill når de har blitt ti år.

Det er jo ikke slik at barn som aldri har fått prøve seg, naturlig blir gode, bare de blir eldre. Vi må slutte å ha ulogiske forventninger til barna våre. Det er en jobb. Det er hardt å stå i, men det er utrolig viktig at barna får delta og bidra fra starten.

Så, hvordan skal du unngå å måtte kjøpe selvhjelpsbøker om hvordan du håndterer din tenåring om ti år? Jo, du tar kampen nå. Du utsetter deg selv for jobben det er å ta barna med og tildele dem ansvar. Det er enkelt å forstå at det er lettere å bære med seg to- og fireåringen ut av butikken enn 12- og 14-åringen om krisen skulle oppstå.

Dersom barna får lov til å bruke småbarnstiden til å lære seg hvordan samfunnet fungerer, så er det i alle fall mindre sjanse for at du har tenåringer som hyler på butikken fordi de ikke får det som de vil. Se på dette som et samfunnsansvar. Vi snakker om dessertgenerasjonen som får alt gratis. De er late, bortskjemte og bidrar ikke til samfunnet.

Det vi kanskje glemmer å snakke om, er at denne generasjonen skapes av foreldre som ikke tar ansvar. Stå i forpliktelsen som kom med barna, og gjør jobben som kreves.

Det blir ikke lettere for deg her og nå, men det kan bli lettere for ditt barn å håndtere sitt liv. Det blir også en mindre påkjenning for samfunnet når generasjoner som vokser opp, tar sitt ansvar og håndterer motgangen som kommer.

Tilbake på butikken bestemmer jeg meg for å stå i det og være bestemt på at det ikke blir is denne gangen. Kanskje vil barna etter hvert forstå at dette er det jeg som bestemmer, og slutte med hyling når jeg sier nei. Kanskje vil jeg til og med kunne ta dem med på butikken for å kjøpe is en gang, uten at de forventer at det skal være sånn hver gang.

Jeg ser ikke resultatet av mine valg nå, men jeg velger å tro at barna mine blir bedre rustet for å møte samfunnet og livet når de får delta, ha ansvar og møte motstand i helt hverdagslige situasjoner.