Ta mikrofonen fra ham!

Jeg håper alle foreldre og lærere kan ta et oppgjør med ukulturen som har fått vokse frem altfor lenge.

Karen Bauge mener det finnes en ukultur knyttet til podkaster og omtale av kvinner.

Karen Bauge Bergen

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Oskar Westerlin og Snorre Klanderud driver en podkast som heter «Kontoret», og kommer jevnlig ut med episoder. I forbindelse med lanseringen av Oskars sjokoladebolle har han blitt kritisert for å promotere usunne spisevaner til unge voksne.

Westerlin selv hevder at det er ikke unge voksne som er demografien hans, men hvem er det som er mest inne på Tiktok, Oskar? Analyseselskapet Ipsos rapporterer at Tiktok-bruken er skyhøy i aldersgruppen 16–19 år, og har fått en eksplosjon hos aldersgruppen 18–29 år.

Det er på denne sosiale plattformen klipp av podkasten blir postet med jevne mellomrom, og som høster inntil 40.000 likerklikk.

Innsenderen er sterkt kritisk til influencer Oskar Westerlin og hans podkast «Kontoret».

I nyere tid har det blitt postet flere klipp hvor Westerlin uttaler seg om hvordan man kan tafse taktisk, og hvordan du som edru kan lure folk til å tro at du er en ordentlig fyr. Westerlin beskriver hvordan han ser hvor vekteren er og hvor typen er før han klyper i damen.

Videre beskriver han seg selv som edru på en klubb, der han møter en jente som er for full og sier: «Jeg er for full». Han jatter med at da er det på tide å dra hjem og at de skal dra sammen. At han har full kontroll siden han er edru, og avslutter med «jeg er ikke som de andre grisene, jeg er verre».

Les også Ny skrivekonkurranse i BT: «Min historie om kjærlighet»

Man trenger ikke å være et geni for å skjønne hva du har tenkt å gjøre med denne fiktive jenten. Men greien er, Westerlin, at den fiktive jenten er ikke fiktiv. Dette skjer med jenter hver helg, hvor deres berusede tilstand blir utnyttet til gutters egen vinning – og dere gjør humor ut av det.

Dere normaliserer denne atferden gjennom å le av handlingene på podkasten, og poste på Tiktok, hvor unge voksne blir demografien deres.

Det dere sitter og ler av, er seksuell trakassering og voldtekt. Det er handlinger som er ulovlige, men allikevel så sitter dere og ler av dem. Hvilke holdninger og verdier blir installert i unge voksne når så grove handlinger bare blir ledd av?

Les også Du må ta den der praten med sønnen din, selv om det gjør vondt

I lys av voldtektssakene som har blitt stilt for retten i Bergen, så håper jeg alle foreldre og lærere kan ta et oppgjør med ukulturen som har fått vokse frem altfor lenge. Sett ned barnet ditt, sett ned elevene deres. Ha en samtale om disse podkastene og utsagnene som florerer rundt på sosiale medier.

For det er ikke bare Oskar Westerlin som er en del av problemet, men det er en del av en større ukultur av podkaster hvor gutter får snakke ufiltrert og komme med farlige utsagn om kvinner. Garderobesnakk er ikke lenger bare garderobesnakk. Guttastemning er ikke lenger bare guttastemning.

Likestilling er ikke bare lik lønn for likt arbeid eller like juridiske rettigheter. Det handler også om hvordan kvinner blir omtalt i mediene, og det handler om hvordan kvinner blir sett på. Og akkurat nå så likner ikke det grisen.

Westerlins manager: – Tatt ut av kontekst

Det som siteres i denne saken, er dratt ut av kontekst, og er en åpenbar spøk. Å sitere skriftlig fra noe muntlig i en podkast er ofte utfordrende, og Oskar kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene. At dette kobles til voldtektssaken i Bergen, anser vi som spekulativt.

Vilde Kristine Darvik, Max Social, manager for Oskar Westerlin.

Max Social er eid av Schibsted, som også eier Bergens Tidende

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.