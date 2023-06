Det gikk bra, tusen takk for hjelpen!

I dag er jeg mest glad for at dagen egentlig er en ganske vanlig dag.

Innsenderen vil takke alle på Sandviken sykehus, både ansatte og andre pasienter, for hjelpen hun fikk.

Sunniva Ingemårsen Landås

For to år siden ble jeg tvangsinnlagt på Sandviken med fødselspsykose. Det var en veldig skremmende opplevelse, jeg var på et tidspunkt ravende gal, sånn som på film. Jeg mistet kontakten med virkeligheten og forsvant inn i mitt eget hode.

Der var alt kaos, og jeg vekslet mellom å være ekstremt glad, euforisk med masse energi, og å være tilsvarende livredd, panisk og forvirret. Jeg klarte ikke å skille mellom hvem som jobbet på Sandviken og hvem som var pasienter. Jeg forsto ikke at den rare følelsen i magen var sult, og at jeg kunne be om noe å spise. Jeg var så sulten!

Men dette er ikke en tekst om alt det skumle. Dette er en tekst fra andre siden, to år etterpå. Det er en av de tekstene jeg savnet da det skjedde. Å høre fra noen på andre siden, som kunne fortelle at det går bra. For det gikk bra. I dag er jeg frisk igjen – og har vært det lenge.

Jeg er tilbake i jobb, vel å merke i 60 prosent, men jeg jobber, og jeg får det til. Jeg begynner også å få dreisen på å være mamma, noen dager skikkelig bra, til og med. Jeg er også relativt god til å være kone, sånn som det er med en toåring i hus. Jeg har ingen varige men. Det gikk faktisk helt fint.

Det trodde jeg ikke da jeg sto midt oppi det. Det var umulig for meg å forstå at det går an å være så alvorlig syk, for å si bli helt frisk igjen. Jeg var sikker på at jeg kom til å være forandret for alltid. Det er jeg ikke. Jeg er noen erfaringer rikere, men jeg er fremdeles meg.

Tusen takk til alle som hjalp meg og familien min. Takk til alle de fantastiske folkene på barsel på KK for all omsorgen der. Til de nydelige folkene på stemningsposten på Sandviken for å ha gitt meg den beste hjelpen, innenfor de rammene dere har. Til dere som var pasienter på Sandviken samtidig med meg. Til jordmoren som kom på besøk på Sandviken og hjalp meg å forstå barselkroppen.

Til psykologen fra Bup sitt spe- og småbarnsteam som hjalp meg og sønnen min med å få en god relasjon tross sykdommen. Til familievernkontoret for et rom hvor jeg og min kone kunne snakke sammen om denne skremmende opplevelsen. Til helsesykepleieren vår på helsestasjonen som lot meg være med på kontroll via FaceTime, mens jeg var innlagt.

Til fastlegen og psykologen for god oppfølging i etterkant. Til alle vennene og familiemedlemmene som stilte opp med mat og en skulder å gråte på. Til min søster, som var den som så hva som var i ferd med å skje, og som slo alarm.

Og sist, men ikke minst, til min kone Kjerstin, som har stått som en bauta i alt dette. Som plutselig satt der med et lite nurk i armene, alene. Som tok hele foreldrepermisjonen og ga Lasse alt han trengte, og meg muligheten til å bli frisk i mitt tempo. Tusen takk!

Systemet er ikke godt nok, det må jobbes mer med forebygging og behandling og støtte for hele familiene som rammes. Men det får bli tema en annen gang. I dag er jeg mest glad for at dagen egentlig er en ganske vanlig dag.

Jeg har fri, og hovedfokuset i dag er slik det var før, siste innspurt på forberedelsene til min fantastiske kones bursdag. Det gleder jeg meg skikkelig over! Takk for all hjelp, det gikk bra!