Dramatiske kutt rammer norsk romforskning

Vi mister muligheter for høyteknologisk innovasjon og fremtidige oppdagelser til potensielt stor nytte for menneskeheten.

ASIMs gammadetektor, bygget av BCSS/UiB, observerte et 160 millisekund langt gamma-utbrudd fra en magnetar (en type stjerne), elleve millioner lysår fra oss. Energien fra eksplosjonen tilsvarer 100.000 år med energi fra vår egen sol.

Margareth Hagen Rektor, Universitetet i Bergen

Gunn Magnerud Dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB

Kjetil Ullaland Instituttleder, Fysikk og teknologi, UiB

Nikolai Østgaard Leder, Birkelandsenteret for romfysikk, UiB

Banebrytende romforskning i Norge vil rammes hardt av at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å sette av kun 45 millioner euro til de frivillige programmene i den europeiske romfartsorganisasjon Esa.

Dette er en voldsom nedgang fra 144 millioner euro (2012), 150 millioner euro (2016) og 161 millioner euro (2019). Disse bevilgningene støtter banebrytende innovasjonsprosjekter med en varighet på minst tre år.

UiO har tidligere skrevet om hvordan kuttet rammer deres fagmiljøer. To av disse programmene har også vært livsviktige for Birkelandsenteret for romforskning ved UiB, UNIS og NTNU.

Programmet for romstasjon, mikrogravitasjon og utforskning finansierer store og langvarige internasjonale samarbeidsprosjekter for utforskning av solsystemet og teknologiutvikling ved den internasjonale romstasjonen (ISS).

Atmospheric Space Interaction Monitor (ASIM) er et eksempel på nyskapende vitenskapelig romutstyr som er muliggjort gjennom dette programmet. UiB, sammen med norsk industri, IDEAS i Oslo og Prototech (nå Clara Venture Labs) i Bergen, var sentrale bidragsytere til ASIM, som har gitt oppsiktsvekkende nye kunnskaper om energirike utladninger over tordenstormer og fra det ytre verdensrom.

Romforskningen fra Bergen blir lagt merke til også internasjonalt, som her i det prestisjefylte tidsskriftet Science.

Teknologiprogrammet Prodex, som finansierer nyskapende norsk utvikling av avansert vitenskapelig utstyr for forskningssatellitter innen jordobservasjon, romforskning, solfysikk og astrofysikk, blir sterkt redusert.

Mesteparten (30 millioner) av de 45 millionene euro Norge legger inn, vil gå til norske havovervåkingssatellitter. En direkte konsekvens er at alle andre aktiviteter i teknologiprogrammet Prodex vil kuttes med cirka 80 prosent.

Birkelandsenteret for romforskning ved UiB har for tiden to betydningsfulle prosjekter finansiert av Prodex. Satellitten Smile er et samarbeid mellom Esa og det kinesiske vitenskapsakademiet som i 2025 skal ta verdens første røntgenbilder av hvordan solstormer vekselvirker med jordens ytre magnetfelt.

UiB skal sammen med industripartnere på Vestlandet levere en lukkemekanisme som beskytter CCD-sensoren mot jordens strålingsbelter. For norsk anseelse i internasjonale organisasjoner, og for banebrytende norsk forskning i årene fremover, er det viktig at prosjektet ikke termineres.

ASIM datasenter har de siste tre-fire årene vært en avgjørende byggekloss for å sikre UiB hurtig tilgang til de nyeste vitenskapelige målingene fra den internasjonale romstasjonen. Dette har satt oss i posisjon til å publisere oppsiktsvekkende resultater i verdensledende tidsskrifter som Science og Nature.

Våre sterke forskningsmiljø i Bergen har det siste tiåret tatt et stort steg mot å forstå hvordan jorden er koblet til verdensrommet. Fremover har vi et sterkt ønske om å satse på nye spennende prosjekter i regi av Esa.

Hvis forslaget til statsbudsjett blir vedtatt, vil det være et hardt slag for norsk romforskning. En ny generasjon unge forskere mister muligheter for nye kreative initiativer, høyteknologisk innovasjon og fremtidige oppdagelser til potensielt stor nytte for menneskeheten.

