Ta sikkerheten på alvor: Snakk norsk!

Hvorfor leses ikke sikkerhetsprosedyren på norsk i et norsk flyselskap hvor flertallet av passasjerene er norske?

«Det er mange eldre som reiser med fly, og ikke alle er like stø i engelsk», skriver Arild Helle.

Arild Helle Laksevåg

Vi fløy med Norwegian tirsdag 27. september fra Alicante til Bergen. Norwegian sier at de har et sterkt fokus på sikkerhet. Kabinpersonellet sier over høyttaleranlegget at alle må følge godt med når sikkerhetsprosedyren gjennomgås før «takeoff», og det er bra.

Jeg reagerer imidlertid på at sikkerhetsprosedyren kun leses på engelsk og ikke på norsk. Selv om nordmenn generelt er blitt gode i engelsk, er det mange eldre som reiser med fly, og ikke alle er like stø i engelsk. I tillegg er det noen som hører dårlig, og det gjør det slettes ikke bedre at noe så viktig som sikkerhetsprosedyren ikke gjennomgås på norsk.

Jeg nevnte dette for den ene hyggelige flyvertinnen. Hun var helt enig med meg og sa at dette er noe som er blitt tatt opp flere ganger, også gjennom fagforeningen.

Kan Norwegian svare på hvorfor sikkerhetsprosedyren ikke leses på norsk i et norsk flyselskap hvor flertallet av passasjerene er norske?

Er dette å ta sikkerheten for passasjerene på alvor?

Norwegian svarer: – Noen ganger blir det kun engelsk

Norwegian er et norsk flyselskap med hovedkontor i Norge, og vi som jobber her, har mange forskjellige nasjonaliteter, og vi har kunder fra hele Europa. Vanligvis bruker vi ett av de skandinaviske språkene og engelsk, men noen ganger blir det kun på engelsk fordi vi også har kolleger med et annet morsmål enn i de skandinaviske landene.

Vi forholder oss alltid til EASAs regelverk med hensyn til innhold i informasjonen i sikkerhetsmeldingene. Sikkerhet er alltid prioritet, og vårt kabinpersonale er til stede for å støtte og hjelpe passasjerene på best mulig måte under hele reisen.

Eline Hyggen Skari, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian

