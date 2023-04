Ingen samlet by bak denne varianten av Åsane-banen

Vi sier nei til å stå sammen om Bybanen slik den er foreslått regulert.

Slik kan det bli med bybane over Bryggen. Det er innsenderen helt imot.

Trond Tystad Byrådslederkandidat, Bergenslisten

Helge Hopen, sivilingeniør og beboer i Ytre Sandviken, sier at nå må vi stå sammen for å sikre at cirka 20 milliarder kroner brukes på Bybanen til Åsane. Vi sier klart nei til å stå sammen om den banen slik den nå er foreslått regulert.

Med unntak av et lite stykke av Åsaneveien i Hopens nabolag, er baneprosjektet, slik det reguleres nå, ikke en byutvikler, men en byavvikler.

I Eidsvåg åpnes et stort og mastodontisk motorveiprosjekt, svevende fra langt inne i dalen og over vannet. Et kort lokk er et dårlig plaster.

Bybaneløsningen Helge Hopen slåss for, er den venneløse bybanevarianten, mener Trond Tystad.

Ved Sandviken Brygge skal mange beboere leve med et steinsorteringsanlegg midt i boområdet sitt. I Amalie Skrams vei skal banen helt unødig gå i åpen trase. Og rosinen i pølsen: Sentrum skal graves i stykker i ti år, før en graver seg mot Dokken i nye tiår. Torget skal krympes. Festivalområdene våre og promenaden vår på solskinnsdager skal blokkeres av en bane. Koengen skal være riggområde i årevis. Dette sier Hopen at vi må stå sammen om.

Vi i Bergenslisten mener at det er vanvittig å bruke 20 milliarder på å ødelegge så mye. Hadde en lagt tunnel bak Bryggen og senere underjordisk bane mot Dokken til grunn, så hadde utgangspunktet vært mer samlende. Nå forsøker en å regulere en bane der flertallet av byens befolkning er mot løsningen. Det hadde nær sagt vært verdt å betale noen milliarder for å slippe.

I motsetning til Hopen, så ser vi at en også må jobbe for at folk ytterst i Åsane, og de som må mellom Arna og Fana, får avlastninger langs Ringveg øst. Og sist men ikke minst: Sikkerhet først. Ingen med sikkerhet som hovedfokus kan gjøre noe som utsetter ny, trygg bane og vei mellom Bergen og Voss.

Så Hopen, den bybaneløsningen du slåss for, er den venneløse bybanevarianten mot Åsane, og kanskje årsaken til at det ikke blir bybane til Åsane på mange tiår. Det er mange som egentlig er for bane, som kommer til å slåss med nebb og klør mot den varianten som nå reguleres.