Regjering og byråd uten MDG er godt nytt for norsk beredskap

Man kan ikke få bedre norsk beredskap og forsvarsevne samtidig som man vil stanse norsk olje- og gassproduksjon.

«Hadde MDG og Hermstad fått viljen sin, ville det vært katastrofalt for både Norges og Europas beredskap», skriver Kjartan Moi Andreassen (Sp).

Kjartan Moi Andreassen Bergen Senterpartis 6. kandidat 2023. Statsviter, spesialisert innen samfunnssikkerhet og beredskap.

5. november skriver fungerende MDG-leder Arild Hermstad i BT at tiden for naivitet må være over. Det må den så absolutt være, og derfor burde MDG snu sin egen politikk på hodet.

Hva er viktigst for Hermstad og MDG? Bedre beredskap og økt forsvarsevne, eller et ufravikelig krav om stans i leting etter norsk olje og gass? MDG gikk i fjor til valg på dette ufravikelige kravet, og man kan ikke få bedre norsk beredskap og forsvarsevne samtidig som man vil stanse norsk olje- og gassproduksjon.

Hadde MDG og Hermstad fått viljen sin, ville det vært katastrofalt for både Norges og Europas beredskap, samt en gavepakke til Vladimir Putin. Ingen ville vært tjent med et Europa som i enda større grad enn i dag var avhengig av russisk olje og gass. Europa generelt, og Ukraina spesielt, kan være glad for at MDG ikke ble del av noen regjeringsforhandlinger i 2021.

Beredskap er å være forberedt. Forberedt gjennom systemer, ressurser, materiale, infrastruktur, personell og rutiner for å håndtere både naturlige og menneskelige uønskede hendelser. God beredskap er å ha dette på plass også når det ikke ser ut til å være behov for det, siden hvilke hendelser som oppstår, og når de oppstår, er vanskelig å spå. Derfor må vi være forberedt, og her har Norge blitt svekket over flere tiår under regjeringer av alle farger.

Forsvarsmessig har antallet militært personell blitt sterkt redusert, kystbaserte forsvarsverk og sjøheimevernet er avviklet, heimevernet og antall marinefartøy er redusert og lagre for forsvarsmateriell er enten utdatert eller mangelfull.

Økningen vi nå ser fra regjeringens forsvarsbudsjett, er derfor positivt og vil øke både Norges beredskap og Forsvarets stridsevne. Dette vil og bør økes ytterligere i fremtiden, og da med et særegent fokus på både heimevernet, marinefartøy og stasjonært sjøforsvar som følge av Norges geografi og cyberforsvar som følge av verdens utvikling.

Beredskap er mer enn bare våpen og soldater. Sammen med vår egen evne til å forsvare oss i Norge, så er også egen evne til å sørge for mat til egen befolkning det viktigste beredskapselementet. Muligheten til å bevare matjord, øke norsk matproduksjon, muliggjøre økt bruk av både beitearealer og planteproduksjon er noe vi gjennom et historisk stort jordbruksoppgjør vil kunne sikte mot. Takket være Senterpartiet er dette nå tilfellet, og nok et skritt i riktig retning.

Det er betryggende, ikke urovekkende, at disse Senterparti-politikerne sitter med mye av ansvaret for norsk beredskap, mener innsenderen.

Senterpartiet har også i flere år vist til viktigheten av kornlagre, uten gehør fra verken MDG eller andre partier. Selv har jeg vært i debatter og blitt forsøkt latterliggjort av motdebattanter for å snakke om at vi må benytte eksisterende og bygge nye kornlagre i Norge. Etter krigens utbrudd i Ukraina har tilnærmet ingen vært kritisk når kornlagre blir nevnt.

Videre er også kritikk mot Acer langt fra noen meningsløs avsporing i debatten om beredskap, slik Hermstad påstår. Sammen med Frp, Ap, Høyre og Venstre fikk MDG vedtatt Acer i Stortinget. Acer påtvinger Norge både høyere eksport og priser enn det flere norske husholdninger vil makte i lengden. Både eksport og priser ville Norge kunnet kontrollere selv, dersom MDG, Ap og høyresiden i norsk politikk ikke hadde meldt Norge inn i Acer.

Jeg må derfor si meg uenig med Hermstad. Det er ikke urovekkende, men betryggende, at Sp sitter med mange av de tyngste ministerpostene som skal sikre at vår samfunnssikkerhet trygges og styrkes.

Senterpartiet har nemlig vist at de er et parti som i dag snakker om politikk som vil trygge hverdagen i morgen. Der MDG vil fjerne norsk olje og gass, som både vil finansiere norsk beredskap og gjøre Europa mindre avhengig av Russland, evner Sp å se et helhetsbilde.

I tillegg til å glede oss over at MDG ikke sitter i regjering i Norge, kan vi også glede oss over at de ikke lenger er del av byrådet i Bergen. Tiden for naivitet må tross alt være over.