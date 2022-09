Folk kan dø mens Ap venter og ser

Er vi i ferd med å få et helsevesen som delvis er som i USA?

De som ikke har fastlege og heller ikke råd til å oppsøke det private helsevesenet, må gjøre som i USA, håpe på at de holder seg friske, mener Olav Reikerås.

Olav Reikerås Dr. med., Bergen

Det er nå rundt 235.000 som ikke har fastlege. Det begynte med Høyre og har skutt fart med Arbeiderpartiet i regjering. De vil vurdere, vente og se. For helseministeren har satt ned et utvalg og sier at de som ikke har fastlege, kan oppsøke legevakten. Slik viser hun at hun ikke forstår hvordan helsevesenet fungerer, og ikke alvoret i situasjonen.

For folk kan dø mens Ap venter og ser.

La meg anta en sykehistorie. En mann i 40-årene begynner å kjenne lett ubehag i magen. Han skulle gjerne tatt det opp med en allmennlege, men har ingen fastlege. Han kan heller ikke oppsøke legevakten. Plagene hans er ikke akutte, og legevakten er innrettet på å ta seg av akutte skader og sykdommer. Den er ikke innrettet på at samme lege skal følge opp samme pasient over tid med omfattende undersøkelser og diagnostikk.

Siden han ikke har noen å henvende seg til, og siden plagene ikke er store, ser han det hele an. Plutselig en morgen våkner han av store magesmerter og blir sendt til legevakten. De legger han inn på sykehuset. Her blir han operert, og de fjerner en kreftsvulst i tarmen som stenger for passasjen. Men han har spredning til leveren og dør etter kort tid.

Dette kan skje blant millioner på millioner i USA som ikke har råd til helseforsikring og dermed ikke har tilgang til allmennlege og helsehjelp. Og det kan skje blant 235.000 i Norge og blant tusener i Bergen som ikke har fastlege.

I Norge har vi et offentlig helsevesen der alle, uansett rang eller økonomi, skal ha lik tilgang på helsehjelp. I USA er helsevesenet privatisert. De som kan betale for helseforsikring, faller inn under helsevesenet. De som ikke kan betale, faller utenfor og må håpe på at de holder seg friske.

Fastlegen er krumtappen i helsevesenet vårt. Når noen ikke har fastlege, må de oppsøke det private helsevesenet dersom de har råd. De som ikke har råd, må gjøre som i USA, håpe på at de holder seg friske.

Arbeiderpartiet har stått på barrikadene for et offentlig helsevesen. Nå gjør Arbeiderpartiet som Høyre i regjering, de ser fastlegekrisen an. Imens må de som står uten fastlege, holde seg friske.

Innsenderen er kirurg og sitter i bystyret i Bergen for Senterpartiet, men har skrevet innlegget som privatperson.

