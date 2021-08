Det holder ikke å lufte bussene

Mange bussjåfører føler seg utrygge etter at smitteverntiltak ble fjernet.

Bussjåfører ligger på fjerdeplass i statistikken over yrkesgruppene med mest smitte, skriver Ørjan Takle. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Ørjan Takle Gruppetillitsvalgt for Fellesforbundet i Rutepakke Vest

Etter halvannet år med koronaen er vi sakte, men sikkert i ferd med å åpne samfunnet igjen. Sentrale politiske og faglige myndigheter følger smitteutviklingen nøye. Både lokalt, nasjonalt og globalt.

Deres oppgave er å balansere kapasiteten i helsevesenet opp mot de samfunnsmessige omkostningene ved smitteverntiltakene. Vi kan ikke tillate at kapasiteten på sykehus sprenges ved en ny smittebølge.

Samtidig må man kunne forsvare kostnadene smitteverntiltakene har for den enkelte som fortsatt er arbeidsledig, næringsdrivende med reduserte inntekter og den enkelte innbygger som er lei av restriksjoner. Det er en krevende balansekunst.

I bussene som kjører for Skyss, er smitteverntiltakene i det alt vesentlige nå fjernet. Dersom du spør bussjåfører hva de liker med jobben sin, vil mange svare at kontakten med folk er viktig. Derfor er det også mange som er glade for at smittevernrestriksjonene nå er vekke. Men det er også mange sjåfører som nå føler seg utrygge på jobb.

Vi er den yrkesgruppen som ligger på fjerdeplass i statistikken over yrkesgruppene med mest smitte. Og det er kanskje også en del av begrunnelsen for at vi er nominert som en av fem finalister i årets kåring av Bergens Beste i gruppen Koronaheltene.

Det er vanskelig å se at det finnes noen gode argument for å åpne fordørene. Og spesielt midt i ferien. Det gir ingen økt inntjening. Vi selger ikke billetter. Det er fortsatt ikke mulig å validere kort.

Å frigi de fremste setene og åpne fordørene bekymrer flere sjåfører, skriver innsenderen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Å frigi de fremste setene løser i svært få tilfeller et kapasitetsbehov. Det er ikke mange avganger bussene mangler fire sitteplasser. I den grad det er gode argument for å åpne fordørene, så er ikke det formidlet til sjåførene.

Det som kanskje også gir grunnlag for sjåførenes bekymring, er at det heller ikke foreligger en beredskapsplan for når stenging av fordøren igjen kan bli aktuelt. Ingen terskelverdi i smittetrykk eller andre kriterier for når vi skal innføre smitteverntiltak i bussen igjen.

Vi har i løpet av det siste halvannet året gjennomgått tre smittebølger. Fagfolk advarer mot en fjerde drevet av deltavarianten av koronaviruset. Vi ser at det er smitteøkning nasjonalt og kanskje enda mer lokalt. Men det foreligger altså ingen plan for når dette skal føre til ytterligere smittevern på bussene.

Det foreligger anbefaling fra enkelte fagfolk om gjennomlufting av bussen. Andre fagfolk antyder imidlertid at det da ikke vil ha noen nevneverdig hensikt å holde en meters avstand. Dersom luftstrømmen skal ta med seg luftbåren smitte ut, vil den også føre smitten nokså ukontrollert rundt i bussen.

Det vil føre til at alle passasjerene blir ytterligere utsatt for smitte fra hverandre.

Bussjåførene opplever smitterisiko fra alle passasjerene. Ikke bare de som beveger seg nærmere enn meteren.

Vi ser at det i hovedsak er den yngre delen av befolkningen som nå blir smittet. Det er også de som bærer smitten videre. Ofte uten selv å vite at de er smittet. Om få uker vil denne gruppen igjen innta skolebussene. Og det blir gjerne også på de bussene som får flest passasjerer.

De vil ikke ha mulighet til å holde avstand til sjåførene. Og selv om sjåførene kanskje er vaksinert, så har vaksinen redusert effekt på deltavarianten av koronaviruset.

Bussjåførene er altså ifølge statistikk en av de hardest rammede yrkesgruppene i samfunnet. Det er vi på tross av tiltak som i stor grad har holdt oss isolert fra eventuelle smittebærere. Smitteverntiltakene er nå i hovedsak fjernet, tilsynelatende uten noen logisk begrunnelse.

Det er heller ikke laget beredskapsplaner for når man eventuelt skal gjeninnføre smitteverntiltak i bussen. Et økende antall sjåfører uttrykker bekymring over arbeidssituasjonen sin.