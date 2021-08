Hvorfor er det islamofobisk å kritisere islams teologi?

Islam bør kunne ta kritikk på lik linje med kristendommen.

Flere deler av islam er ikke forenelig med verken Norges eller Vestens moral, verdier eller levesett, mener innsenderen. Foto: Amr Nabil / AP

Adrian Vestrheim Ekeland Medlem i Fpu, 16 år

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De kristnes teologi har blitt kritisert i hundrevis av år. Det har ført til at kirken har gått fra å ha svært stor makt i samfunnet, til å bli en av de minst mektige. Homofile får nå gifte seg i kirken, kvinner skal ha like muligheter som menn til å være prester, en kristen kan gifte seg med en ateist uten å få konsekvenser og mye mer.

Norge har altså blitt en av verdens mest likestilte land, ved blant annet å kritisere kristendommen.

Man kan i dag si og mene akkurat hva man vil om kristendommen. Ingen stopper deg i å tegne profeten Jesus, brenne bibelen eller demonstrere mot KrFs abortpolitikk. Dette er handlinger som kjennetegner det å leve i et fritt demokrati.

Hvorfor er det da så kontroversielt og uakseptabelt, og potensielt farlig, å kritisere islamsk teologi? Det er da svært mye å kritisere islamsk teologi for: Sharialover, oppfordring til å «bekjempe de vantro med Allahs sverd», hat mot Vesten og demokratiske prinsipper, og kvinneundertrykkelse.

Nei, det betyr ikke at Fremskrittspartiet mener at alle muslimer uten unntak står for denne brutaliteten. Det betyr at flere deler av islam ikke er forenelig med verken Norges eller Vestens moral, verdier eller levesett.

Islam Net har nå betalt sitt siste avdrag på et bygg som skal bli en ungdomsklubb ved Haavard Martinsens vei 5 i Oslo. Foto: Liv Hegna

Saudi-Arabia er kanskje det mest kjente landet som direkte, og uten å skjule det, støtter og praktiserer denne brutaliteten. Landet som først nylig har tillatt kvinner å kjøre bil og hvor homofile blir henrettet, vil finansiere bygging av moskeer i Norge. Det har de merkelig nok lov til, etter norsk lov om økonomisk støtte til trossamfunn. Forutsetningen er at norske myndigheter godkjenner støtten.

Hvorfor saudiske myndigheter ønsker å finansiere byggingen av moskeer i Norge, er innlysende. Nemlig for å forsvare og ikke minst spre sine barbariske handlinger, og for å forsøke å etablere nye og vedlikeholde allerede etablerte konservative islamistiske organisasjoner, som Islam Net og Profetens Ummah.

Sistnevnte er på grensen til å kunne kalles en terrororganisasjon og har rekruttert norske muslimer til å kjempe for Den islamske stat. Islam Net, som har som mål å etablere en islamsk stat, mener blant annet at utroskap i noen tilfeller kan straffes med døden. De har nå betalt sitt siste avdrag på bygget ved Haavard Martinsens vei 5, der den totale kjøpesummen var 63,5 millioner kroner. Dette skal bli en ungdomsklubb.

Problemstillingen er helt reell. Hvorfor er man automatisk en islamofob om man kritiserer islam, men en normal oppegående person om man kritiserer kristendom? Hvorfor skal man frykte for livet eller være redd for å motta trusler om drap om man uttaler seg kritisk om islam?

Til valget i høst oppfordrer jeg folk som er enig til å stemme på Frp – det eneste partiet som tør å ta et oppgjør mot religiøse fanatikere og kjemper for like muligheter, for alle.