Jeg hater plakater som ble vist på stadion på søndag. Hva vil man oppnå med det?

Sist søndag var det kamp på Viking stadion. Vi begynte kvelden med Biff, Barolo og Brann-sanger og ruslet lykkelig til stadion. Her ble vi møtt av Vikinghordene i motsatt sving med en stor plakat: «HATE BERGEN».

Hater hva med Bergen? Erna som statsminister? Kygo sin musikk? Fløien? Bergensere generelt? At det regner mer? Eller laget Brann?

Mens Brann-supporterne hadde skjerf og flagg med «hjertet står i Brann, elsker byen og laget er Brann» så hadde altså Vikinghordene «HATE BERGEN».

Vi hørte ikke hva dere sang, til det var dere for få og for langt vekke. Dessuten var det så mye støy i Brann-svingen, hvor vi konsentrerte oss om å synge våre patriotiske sanger og støtte laget fra Bergen by.

Før kampen så syntes jeg synd på dere. Nedrykk vet vi alt om. Jeg har mange gode venner, kollegaer og bekjente fra Stavanger. De hater å tape fotballkamper. Akkurat slik som jeg. Men vi har respekt for hverandre og vi skjønner når folk har det vondt og det går dårlig.

Jeg elsker Stavanger og Bergen, Brann og Oilers. Men jeg hater plakater som ble vist på stadion på søndag. Hva vil man oppnå med noe slikt?

Det er vel stor sjanse for at Viking rykker ned og plakaten ikke trengs neste år. Den kan erstattes med HATER ULSTEINVIK, eller andre stedsnavn med lag i lavere divisjoner. Eller så kan dere bruke en vond vinter på å lage en plakat med «ELSKER VIKING, ELSKER STAVANGER BY»

Gjør dere det, så kan dere pusse støv av Morten Abel, og så kan jeg være behjelpelig med å lage en ny Viking-sang som har passion og elskov til eget lag og egen by.

For er det noe bergensere har så er det nettopp det! Eller er det kanskje derfor dere hater Bergen?