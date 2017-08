Bergen har mange gode tilbud for jenter.

«Hvorfor bare guttelag i Brann?» spør 14 år gamle Mia Kristiansen Wolfgang i et debattinnlegg i Bergens Tidende 19. august. For det første, Mia: kjekt at du engasjerer deg. Dette er et stort spørsmål, og jeg skal prøve å gi litt mer innsikt i våre vurderinger rundt denne debatten. Sportsklubben Brann har bare gutte/herrelag oppover i aldersklassene og vi vurderer ikke på nåværende tidspunkt å starte med jente/damelag. Dette er blant annet med bakgrunn i den respekten vi har for de store klubbene i regionen vår som har satsingslag for jenter/kvinner, og som spiller på øverste nivå: IL Sandviken og Arna-Bjørnar.

Hvis vi hadde startet egne jente/damelag ville vi vært i konkurranse med dem i forhold til rekruttering og utvikling. Så istedenfor å ha jente/damelag i Brann, samarbeider vi med disse to flotte klubbene, og mange flere. Brann har jentelag nedover i barnefotballen. Brann 2008, som eksempel, er en stor gruppe unge, fotballglade gutter og jenter.

Bjørn Erik Larsen

Brann er en fin klubb der vi etter hvert er ganske mange jenter/damer som jobber. Jeg er dame og daglig leder, og vi har mange damer ansatt og i styret.

Om vi en gang i fremtiden skal vurdere jente/damelag så må dette initiativet komme fra de store klubbene som allerede satser på jente/damefotball. Men jeg tror det finnes flere andre tiltak vi sammen kan gjøre for å legge enda bedre til rette for jenter i fotball, uten at det nødvendigvis handler om at Brann skal ha et eget damelag.

Jeg håper du noen ganger er på IL Sandviken og Arna-Bjørnar sine kamper. Jeg var på åpningen av Stemmemyren, som er et nytt og moderne anlegg til IL Sandviken blant annet. Vi stiller opp for dem når de ønsker, og de stiller opp for oss. Vi løfter gjerne frem damelagene og jenter der det er mulig – uten at vi nødvendigvis må ha egne lag og konkurrere med flotte klubber som IL Sandviken bl.a.

Maren Mjelde som er kaptein på landslaget startet i Arna-Bjørnar. Bergen har mange gode tilbud for jenter.

Det viktigste er at det er et godt tilbud – både for breddefotball og toppfotball, jenter og gutter.

Stå på med å utfordre på rettigheter og muligheter!